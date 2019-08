Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears, in varsta de 37 de ani, a aparut pentru prima data pe covorul roșu la brațul iubitului ei, Sam Asghari (25 ani). Cei doi au participat la premiera filmului „Once Upon a Time in Hollywood” din Los Angeles. Deși formeaza un cuplu din anul 2016, Britneay Spears și mai tanarul ei iubit nu…

- Fostul fotbalist David Beckham si-a lansat compania media Studio 99, care va dezvolta documentare, show-uri de televiziune si alte formate, dar va activa si ca agentie de creatie, informeaza Variety, anunța news.ro.Studio 99 are deja mai multe proiecte documentare in dezvoltare - inclusiv…

- Cantareata britanica Joss Stone afirma ca se simte “dezgustata” dupa ce a fost expulzata din Iran, unde urma sa sustina un concert in cadrul ultimei etape a turneului ei mondial, informeaza AFP. Cantareata a fost retinuta pentru scurt timp dupa sosirea pe aeroportul din Kish, inainte de a fi expulzata…

- Lorde a confirmat ca lucreaza la cel de-al treilea material discografic al sau, album care va veni dupa mult-apreciatul ‘Melodrama’, lansat in 2017, noteaza contactmusic.com. Cantareața in varsta de 22 de ani – pe numele real Ella Marija Lani Yelich-O’Connor – a anunțat duminica, prin intermediul unei…

- Astazi a fost lansat cel de-al 14-lea album al artistei internationale Madonna, intitulat ''Madame X'' si inspirat de viata sa, combina muzica pop, care i-a adus succesul, cu reggaeton, fado sau hip-hop, intr-un melanj inegal, dar cu mesaje politice fara echivoc, relateaza vineri AFP.

- Andreea Balan are o cariera muzicala de succes și o familie așa cum și-a dorit. Deși mulți o critica pentru felul in care acționeaza in anumite momente, artista nu se da inapoi de la nimic și face intotdeauna ce iși propune. Vedeta a dezvaluit și cum reușește acest lucru. „Unii ma vad prea agitata,…

- Rihanna (31 de ani) a fost desemnata de revista Forbes cea mai bogata cantareata din lume, artista reusind sa stranga o avere impresionanta chiar daca nu a mai lansat un album de trei ani.

