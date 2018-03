Mississippi adopta cea mai stricta lege a avortului Guvernatorul statului Mississippi a semnat o lege care cuprinde restrictii severe cu privire la avortul in SUA. Proiectul de lege interzice avortul dupa 15 saptamani, chiar si in caz de viol sau incest. Singurele exceptii sunt cazurile in care exista o anomalie fetala "incompatibila cu viata" sau daca viata mamei este pusa in pericol, portivit BBC. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

