- A fost declarata cea mai frumoasa femeie in 2006 și avea toata lumea la picioare! Viața ei s-a terminat in mod tragic, la doar 31 de ani, fiind descoperita fara suflare intr-o camera de hotel, in Mexic.

- Un polițist a murit dupa ce un șofer a dat cu mașina peste el, in incercarea disperata de a scapa de un control al agenților. Un control de rutina, pentru verificarea alcoolemiei la șoferii aflați in trafic in Ciudad de Mexico, s-a terminat tragic pentru un agent. Acesta a fost lovit cu mașina de…

- O mașina mortuara a fost furata cu tot cu coșciugul in care se afla cadavrul unui batran. Incidentul a avut loc in orașul mexican Nezahualcoyotl. Potrivit milenio.com, șoferul mașinii mortuare s-a oprit la un magazin pentru a cumpara ceva, insa cand a revenit mașina mortuara disparuse, cu tot cu coșciugul…

- Actorul american Jed Allan, cunoscut din producția de succes "Beverly Hills, 90210" și din multe alte seriale, a murit la varsta de 84 de ani. Allan a fost gasit fara suflare in locuința sa din Palm Desert,...

- Lotte van der Zee, fosta Miss Teen Universe, a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit 20 de ani. Modelul danez se afla la schi in Austria alaturi de familia ei pentru a-și serba ziua, cand cu doar o zi inainte de a implini 20 de ani, a suferit un atac de cord, relateaza Unilad . Parinții tinerei…

- Colonelul Cornel-Gheoghe Trifu, atasat al apararii roman in Republica Algeriana Democratica si Populara, cu extindere in Republica Mali, aflat in misiune oficiala in Bamako, Mali, a decedat, astazi, 4 martie, in camera de hotel in care era cazat. Din primele date, ofiterul a decedat in cursul acestei…