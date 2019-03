Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic, formația lui Razvan Lucescu, poate face azi un nou pas spre titlu. PAOK o infrunta pe Atromitos, intr-un meci din etapa a 24-a din campionatul Greciei. Meciul nu e televizat in Romania, dar poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Tenismanul sarb Laslo Djere a castigat, duminica, turneul de la Rio de Janeiro, reusind sa obtina primul titlu ATP din cariera, relateaza News.ro.Citește și: WTA a anunțat clasamentul. Marea surpriza este poziția Soranei Cirstea; Simona Halep iși menține poziția Djere a trecut in finala…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, cu antecedente penale, din Campulung Muscel, a fost arestat preventiv, dupa ce a batut si violat o femeie de 68 de ani. Barbatul crezuse ca scapa fugind in strainatate, dar s-a inselat.

- Legislatia din Romania in ceea ce priveste copiii in cazul divortului parintilor pare sa aiba carente grave. Mama unui copil din Iasi, medic la Spitalul „Sfanta Maria", sustine ca nu este lasata de catre sotul cu care se afla in divort sa isi vada fetita in varsta de numai un an. Medicul Anca Maria…

- PAOK Salonic și Olympiakos se infrunta in derby-ul campionatului Greciei. Partida a inceput la 19:30, nu e la TV in Romania și poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro. live » PAOK - Olympiakos 2-0Au marcat: Vieirinha '4, Biseswar '20 Urmarește AICI partida liveTEXT Oaspeții au fost primiți cu ostilitate…

- Presa din Franța scrie ca Rayo Vallecano, locul 18 din prima liga din Spania, este interesata de transferul lui Harlem Gnohere. Francezii scriu ca Rayo Vallecano cauta un atacant și Harlem Gnohere ar fi pe lista ibericilor. Pentru golgeterul FCSB, Rayo ar fi dispusa sa plateasca 3 milioane de euro.…

- SCM Rm. Valcea a castigat Memorialul "Constantin Tita" invingand in toate cele trei partide sustinute. Iulia Dumanska si Alicia Fraga Fernadez au fost remarcatele turneului. Liderul Ligii Nationale feminine a incheiat anul 2018 in forta, castigand Memorialul "Constantin Tita", editia a 10-a. ...