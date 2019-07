Miss Fotogenie 2019 se decide pe ARADON! Cititorii site-ului nostru vor avea, de astazi si pana joi, 8 august 2019, la ora 11.00, ocazia sa aleaga concurenta care li se pare cea mai frumoasa din cele 15 candidate. In urma voturilor primite, frumoasa cu cel mai mare numar de voturi va merge acasa, vineri, pe 9 august 2019, cu ocazia decernarii titlului de Miss Arad 2019, cu titlul de „Miss Fotogenie”. Aveti la dispozitie mai bine de o saptamana pentru a decide pe care din cele 15 finaliste ale concursului Miss Arad o considerati cea mai fotogenica. Calatoria celor 15 finaliste ale concursului județean de frumusețe Miss… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

