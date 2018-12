Stiri pe aceeasi tema

- Catriona Gray din Filipine a fost incoronata, luni, Miss Univers, pentru a patra oara tara din sud-estul Asiei castigand concursul international de frumusete, potrivit Reuters, scrie news.ro.Gray, model filipinezo-australin in varsta de 24 de ani, a castigat titlul in capitala Bangkok, un…

- Coroana de Miss Univers 2018 i-a fost acordata, luni, la concursul de frumusete de la Bangkok, unei tinere in varsta de 24 de ani, Catriona Gray, deținatoarea titlului de Miss Filipine care impresioneaza cu frumusețea ei, dar și cu o poveste tragica.

- Aproape 7.000 de femei din Myanmar au fost vandute și obligate sa se casatoreasca cu barbați chinezi, in perioada 2013-2017. Acestea au fost victime colaterale ale politicii copilului unic in China, așa cum reiese dintr-un studiu publicat vineri in Bangkok, Thailanda. Cele mai multe dintre aceste femei…

- Aproximativ 7.500 de femei din Myanmar au fost vandute si fortate sa se casatoreasca cu barbati chinezi in perioada 2013-2017, ele fiind victime colaterale ale politicii copilului unic in China, potrivit unui studiu difuzat vineri la Bangkok (Thailanda), relateaza dpa si AFP preluate de Agerpres.…

- Clasamentul „TomTom Traffic Index”, realizat de o firma olandeza de sisteme de navigație analizeaza date referitoare la trafic din 390 de orașe, din 48 de țari de pe șase continente. De menționat este faptul ca acest clasament nu cuprinde orașe din Asia, precum Dhaka, Delhi si Karachi, unde…

- Funeraliile proprietarului clubului Leicester Cityy, Vichai Srivaddhanaprabha, vor avea loc la Bangkok, incepand de sambata, informeaza Sky Sports, informeaza News.ro.Conform traditiei budiste, funeraliile vor dura cateva zile. Trupul neinsufletit al lui Vichai Srivaddhanaprabha va…

- Nimo sare dintr-o masina si se grabeste sa ajunga la locul de munca din cadrul unei agentii de publicitate din Bangkok. Insa Nimo nu este un angajat obisnuit, ci un caine din rasa Husky care isi insoteste zilnic proprietara la birou. Sursa foto: Soe Zeya Tun / REUTERS Moda de a veni cu cainele la…

- Capitala Thailandei ia in calcul aplicarea pedepsei cu inchisoarea in cazul persoanelor care hranesc porumbei in spatiile publice in incercarea de a elimina riscul de gripa aviara si de raspandire a altor boli, au anuntat miercuri autoritatile citate de Reuters. Administratia metropolitana din Bangkok…