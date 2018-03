Miss Bum Bum il da in judecata pe Ronaldo

Stiri pe aceeasi tema

- Miss BumBum 2016, Erika Canela, este o vedeta in toata regula in Brazilia, titulatura dobandita dupa ce a reușit sa se impuna la prestigiosul concurs de frumusețe. Erika l-ar fi dat in judecata pe Cristiano Ronaldo, acuzandu-l ca a harțuit-o. Cei doi s-au cunoscut in 2016, imediat cu ce Portugalia devenise…

- DNA Timisoara a anuntat ca a finalizat cercetarea penala in care apare numele primarului din Ciclova Romana, Gheorghe Percea. Procurorii sustin ca Percea impreuna cu mai multi apropiati si cu sprijinul unui consilier superior din cadrul APIA Caras-Severin ar fi incasat mai multe sume de bani fara sa…

- Arnold Schwarzenegger a anuntat ca a initiat discutii cu diverse firme de avocatura pentru intentarea unei actiuni judiciare contra companiilor petroliere."Cazul nu difera de cel al fumatului. Industria tutunului a stiut ani intregi, decenii, ca fumatul va omori oameni, ca va afecta oamenii…

- Cand este intrebat de lucruri stanjenitoare (tensiunile din PSD, acuzatii aduse lui de DNA, ancheta din Brazilia), Liviu Dragnea catalogheaza mai nou totul ca fiind ”fake news”. Strategie importata, dupa cum se pare, din America. Despre Dragnea se stie de mai multa vreme ca a apelat la sfaturile unor…

- Intr-o postare pe contul sau de Facebook, judecatoare Adriana Stoicescu, presedintele Tribunalului Timis, acuza ca problemele reale ale sistemului de Justitie sunt ascunse in spatele unor bilanturi de activitate in care „raportam cu mandrie patriotica depasiri ale productiei la hectar, indeplinirea…

- Intrat in vizorul procurorilor constanteni, Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, afla – asemeni opiniei publice – faptul ca va ajunge in fata magistratilor de la Curtea de Apel Constanta, odata ce dosarul in care DNA-ul in acuza de inducere in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa…

- Vasile Dima, fost primar al comunei vrancene Rastoaca, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Galati al DNA intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, in care prejudiciul depaseste 600.000 de lei. Potrivit unui comunicat al DNA, Vasile Dima este acuzat de complicitate…

- Un barbat cu nume aproape identic cu al unui avocat din Baroul Bucuresti a fost trimis in judecata pentru inselaciune.Citeste si: Reprezentantii ORNISS si RASIROM au RUPT TACEREA: Ce le-au spus parlamentarilor privind arhiva SIPA / VIDEO "Prin rechizitoriul din data de 2 martie 2018,…

- A 9-a "dubla" a lui Ronaldo in aceasta stagiune in toate competițiile. Și atacantul in varsta de 33 de ani are 301 de reușite in LaLiga! Vezi AICI VIDEO de la meci! In vara lui 2009, Real a platit 94 de milioane de euro pentru el, dar Cristiano merita fiecare cent. ...

- La 17 martie expira termenul legal pana cand ex-deputatul democrat Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj și tradare de patrie, poate fi ținut in arest, respectiv, acesta urmeaza a fi eliberat daca pana la aceasta data instanța de fond nu va pronunța o hotarare, transmite Ziarul de Garda.

- Prorectorul Universitatii ”Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, Ioan Bolovan, anunta ca va actiona in justitie asociatia GRAUR pentru atingerea demnitatii sale si a imaginii publice personale, in urma acuzatiilor de plagiat si a cererii de revocare a sa din Comisia de Istorie din cadrul CNATDCU.

- Printre aspectele pe care sefa DNA le-a adus in atentia opiniei publice in cadrul prezentarii raportului de activitate pe 2017 s-a numarat acela ca pe parcursul anului trecut au fost deferiti justitiei mai multi demnitari. Mai exact, ca au fost trimis in judecata aproape 1.000 de inculpati, intre ei…

- Din casa victimelor a disparut suma de 15.000 lei si 17.700 de euro, bani care se considera a fi motivul crimei, informatia despre existenta anterioara a acestor sume in casa fiind descoperita pe un bilet gasit intr-o cutie de pantofi.

- Dupa ce a declarat ca urmeaza sa devina sotia lui Catalin Visanescu, omul alaturi de care are o relatie de 3 ani, Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, ii da acestuia o lovitura de proportii: il actioneaza in judecata. Mai mult, informatia potrivit careia este insarcinata este tot mai discutata.

- Senatul a adoptat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege al Guvernului care prevede ca sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor. Aceasta masura urmeaza sa fie pusa in aplicare incepand cu 1 ianuarie 2019. Actul normativ…

- Pe fondul trimiterii sale in judecata, procurorul a fost suspendat din functie. La mai putin de doua saptamani de cand DNA-ul anunta trimiterea in judecata a Mihaielei Moraru Iorga, in cadrul sedintei de luni a Sectiei pentru procurori din cadrul CSM s-a luat act de suspendarea procurorului de la DNA-Structura…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.In aprilie 2015,…

- Precum China, Emiratele sau Brazilia, Turcia vrea sa devina un gigant al aviatiei mondiale. Al treilea aeroport din Istanbul, unul din cele mai mari din lume, se va deschide in 29 octombrie, a anuntat ministrul turc al Transporturilor, Ahmet Arslan. Constructia uriasului aeroport este finalizata in…

- Penitenciarul Poarta Alba din Constanta a fost chemat la judecata de reprezentantii Sindicatul National SINPEN 2016 Constanta. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal din Tribunalul Constanta, a primit numarul unic 808 118 2018si are ca obiect "comunicare informatii…

- Situatie mai rar intalnita: un procuror anticoruptie este trimis in instanta chiar de DNA, mai exact de catre reprezentantii Serviciului Teritorial Ploiesti. Concret, dosarul in care Mihaiela Moraru Iorga este acuzata de “favorizarea faptuitorului” si “fals intelectual in forma continuata (patru acte…

- Blocul National Sindical (BNS) anunta, joi, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat ce doreste sa isi recapete in instanta pierderile salariale suferite incepand cu 1 ianuarie.Potrivit celor mai recente estimari ale BNS, intre 30 000 si 50 000 de angajati…

- Un executor judecatoresc din capitala va comparea pe banca acuzatilor pentru corupere pasiva, savarsita prin estorcare de bunuri. Impreuna cu acesta, in judecata a fost trimis si un evaluator, in actiunile carora procurorii au retinut comiterea infractiunii de luare de mita.

- Un barbat din judetul Iasi care a incalcat de opt ori ordinul de protectie si si-a batut sotia de care nu avea voie sa se apropie a fost trimis in judecata, vineri, sub control judiciar pentru lovire, violare de domiciliu si nerespectarea hotararilor judecatoresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Intrat in vizorul procurorilor DNA Bacau, edilul orasului nemtean va ajunge in fata magistratilor de la Curtea de Apel Bacau, dupa ce dosarul in care este acuzat a fost trimis in instanta. Anchetatorii anticoruptie il acuza pe Dragos Chitic ca, in calitate de viceprimar in Piatra Neamt, ar fi savarsit…

- Fostul viceprimar din Piatra Neamt a fost trimis in judecata alaturi de alti doi functionari, un expert evaluator, un notar public si un om de afaceri intr-un dosar deschis in urma unui schimb ilegal de terenuri. Concret, conform DNA, Victor Dragos Chitic este acuzat de “abuz in serviciu daca functionarul…

- Procurorii de la Parchetul Militar Timișoara au finalizat dosarul pe numele jandarmului și ale celor trei polițiști care au snopit in bataie doi tineri nevinovați. Cei patru au fost trimiși in judecata la Tribunalul Militar Timișoara pentru purtare abuziva și vatamare corporala grava.

- Presedintele Consiliului european, Donald Tusk, a dat, ieri, asigurari, la Strasbourg ca Uniunea Europeana este deschisa unei schimbari de atitudine a Marii Britanii in privinta Brexit, regatul fiind binevenit sa ramana in blocul comunitar. Declaratiile lui Tusk vin in contextul in care ideea organizarii…

- Cum Mihai Tudose si-a inaintat demisia, urmare a sedintei de luni a Comitetului Executiv Natonal PSD in care a ramas fara sprijinul partidului, social-democratii urmeaza sa se intalneasca din nou, in doar cateva zeci de minute, pentru a dezbate pe marginea nominalizarii de prim-ministru, cu care vor…

- O scoala de vara pentru elevi si studenti, dar si un festival national al muzeelor sunt proiectele pe care Muzeul Judetean Buzau le va desfasura, in premiera, in 2018, pe langa numeroasele evenimente pe care institutia le va organiza, luna de luna, atat in sediul propriu, dar si in alte locatii din…

- Nu mai putin de 20 de salvamontisti de la Salvamont Prahova si Busteni au iesit din nou pe munte, la primele ore ale zilei de duminica, in incercarea de a-l gasi pe tanarul de 30 de ani surprins de avalansa produsa in cursul dupa-amiezii trecute, in Masivul Bucegi. Dupa ce sambata au incercat ore intregi,…

- Bijuterii in valoare de cel putin patru milioane de euro au fost furate miercuri seara, cu mana inarmata, intr-o bijuteria al celebrului hotel din piata Vendome. In jurul orei 18.30, cinci persoane au intrat in hotel utilizand o intrare anexa din spatele cladirii aflate in arondismentul 1 parizian.…

- Ofițerii Serviciului de Investigații Criminale au depistat, in cursul zilei de marți, un craiovean de 59 de ani, pe numele caruia Tribunalul Dolj a emis un mandat de executare a unei pedepse de trei ani de inchisoare. Este vorba de ...

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de astazi, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). ”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor…

- Procurorii anticoruptie au decis trimiterea in instanta a dosarului in care fostul parlamentar este cercetat alaturi de o alta persoana. Cauza va fi judecata la Tribunalul Bucuresti. Marin Anton este acuzat de luare de mita, in calitate de secretar de stat si de vicepresedinte al Consiliului Tehnico…

- Se fac pregatiri pentru parastasul de 40 de zile de la plecarea din aceasta lume a Regelui Mihai, o comemorare cu o importanta aparte in randul credinciosilor ortodocsi. Slujba va avea loc la Curtea de Arges, unde odihneste intru vecie fostul suveran, care a parasit aceasta lume in ultima luna a anului…

- La cateva luni de cand social-democratul Tutuianu parasea Palatul Victoria, dar pe fondul unor speculatii privind eventuale schimbari in structura actualului Guvern si cu scurta vreme inainte ca mai-marii PSD sa se reuneasca intr-o sedinta importanta, liderul organizatiei de Dambovita a facut o declaratie…

- Cand bancile nu le iau proprietatile, cand Statul nu-i uita cu lunile in arest preventiv si cand nu lesina sub bradul de Craciun din cauza belelelor financiare, romanii „de succes” mai fac ceva. Ma refer la succesul de Monte Carlo si de Dubai, la succesul de yacht executat de banca, la succesul inspaimantator …

- Reprezentantii DNA au anuntat, miercuri, ca dosarul in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, este acuzat de trafic de influenta a fost trimis Tribunalului Bucuresti, spre judecare. In cauza de fata, instrumentata de catre procurorii DNA din cadrul Serviciului teritorial Ploiesti,…

- Andrei Plesu a scos de la „naftalina” un text mai vechi pe care l-a readaptat zilelor noastre si ni-l dedica pentru sfarsit de an: cu cele mai bune urari, fara mari iluzii, dar și cu speranța ca, pana la urma, „n-o fi dupa voia hainilor de tatari“.

- Cu doar cateva zile inainte de finele anului 2017, fostul edil din Piatra Neamt afla faptul ca procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului teritorial Bacau au dispus trimiterea sa in judecata, in dosarul in care DNA-ul il acuza de trafic de influenta. Cauza va ajunge pe masa judecatorilor de la Tribunalul…

- Ronaldo ar fi racit relația dintre logodnica sa, Georgina, și Marisa Mendes, fiica impresarului sau. Aceasta din urma devenise mai mult decat o prietena pentru Cristiano, iar mama ultimului sau copil nu privea deloc cu ochi buni apropierea lor. Pentru a nu mai fi foarte geloasa pe blonda de 26 de ani,…

- Polițiștii din Romania au intervenit, ieri, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitațile depistate in urma acțiunilor și intervențiilor și au fost constatate peste 700 de infracțiuni. La ...

- Dosarul in care parlamentarul social-democrat Mihai Valentin Popa -totodata lider al PSD Fagaras si secretar executiv al Organizatiei PSD Brasov -este acuzat de santaj si folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite…

- Toate actiunile Gabrielei Firea sunt indreptate spre imaginea ei publica. Aceasta propozitie a ajuns o teorema ce nu mai trebuie demonstrata. Ceea ce ne enerveaza. Nu poti sa te faci ca faci si sa-ti mearga la nesfarsit, in bataia de joc a locuitorilor Capitalei. Ati vazut cat de tare cotcodaceste gaina…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a jurnalistului Catalin Tache pe tema unei posibile ințelegeri intre principalii actori politici, președintele Klaus Iohannis și liderul PSD Liviu Dragnea, menita sa le conserve sferele de influența pentru urmatorii ani.Național:…

- Ricardo Kaka, campion mondial cu Brazilia in 2002 și deținator al trofeului "Ballon d"Or" decernat de FIFA in 2007, și-a anunțat retragerea din fotbal. El va incepe o noua cariera, aceea de director sportiv la AC Milan. ...