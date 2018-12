”La multi ani cu ocazia Centenarului Marii Uniri, Romania! Happy 100th anniversary of the Great Union, Romania!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Consiliului Uniunii Europene.



”La multi ani, Romania! Cu drag, de la prietenii americani”, este mesajul Ambasadei SUA.



Ambasada Belgiei: ”LA MULTI ANI, ROMANIA! Happy Birthday to Romania and to our dear Romanian friends! Thank you for your constant friendship and for the excellent bilateral relations! (La multi ani Romaniei si dragilor prieteni romani! Multumim pentru prietenia constanta si pentru excelentele relatii…