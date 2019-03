Misiunea palestiniană a SUA se va uni luni cu ambasada din Israel Consulatul american de la Ierusalim, care deservește palestinienii, va fi absorbit luni în noua ambasada americana în Israel, a comunicat Departamentul de Stat, o fuziune care a înfuriat conducerea palestiniana conform Reuters.

Decizia de a crea o singura misiune diplomatica în Ierusalim a fost anunțata în octombrie anul trecut de secretarul de stat Mike Pompeo și era așteptata la începutul lunii martie. Anunțul Departamentului de Stat de duminica a confirmat data oficiala pentru mutare.

Președintele american Donald Trump a înfuriat lumea araba



