Stiri pe aceeasi tema

- In prima ieșire publica dupa referendum, cu ocazia ceremoniei de decorare a unor supraviețuitori ai Holocaustului, președintele Klaus Iohannis a susținut ca pacea sociala a fost pusa in pericol in Romania, dand exemplul referendumul pentru familie. "Romania aparține tuturor romanilor. Deși diferiți,…

- FCSB a invins-o clar in aceasta seara pe Hermannstadt, 3-1. Și redenumita, echipa lui Becali continua sa atraga lumea, mai ales in provincie. La Targu Mureș, Hermannstadt a adunat mai mulți spectatori decat in precedentele cinci partide considerate pe teren propriu. Romanii inca mai sunt fascinați…

- Fondurile alocate la rectificarea bugetara pentru continuarea programului Rabla sunt accesibile incepand de luni, bugetul de 198 de milioane de lei reprezentand contravaloarea a 30.000 de prime de casare. Valoarea pr...

- Reprezentantii companiei americane SpaceX au ales deja primul turist spatial care va zbura in jurul Lunii si vor dezvalui in cursul zilei de luni numele lui si alte detalii despre acest proiect spatial, scrie digi24.ro.

- Keo și Misty și-au botezat fetița in mare secret, departe de București și de ochii curioșilor. Artistul a morturisit ca evenimentul a fost așa cum și-a dorit atat el, cat și iubita lui. Arya a fost creștinata in biserica in care și tatal ei a fost botezat. „Arya, Arya… Sa stii ca a fost foarte frumos,…

- Ciorba de perisoare. Retete de colectie! Top 200 cele mai frumoase declaratii de dragoste Ce inseamna cand visezi serpi. Sa te temi sau sa te bucuri Da, mancarea influenteaza starea noastra de spirit, nu este nicio indoiala, din pricina proceselor ce se petrec in creier la nivel de celule…

- Leo Borg, fiul lui Bjorn Borg, a castigat campionatul national de tenis al Suediei la categoria jucatorilor sub 16 ani. Baiatul legendarului Bjorn Borg s-a impus dupa ce l-a invins in finala pe Ross Weibull, cu scorul de 6-4, 6-4. A fost al doilea triumf consecutiv al tanarului tenismen la aceasta competitie.…

- Cum in Romania programele de colectare incalțaminte sunt destul de rare, retailerul Otter Distribution – prin intermediul magazinului online Otter.ro, in parteneriat cu Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania și susținut de lanțul de curațatorii profesionale Total Wash, a conceput o campanie…