Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 800 de militari americani vor fi mobilizati la granita Statelor Unite cu Mexicul, pentru oferirea de asistenta Politiei de Frontiera in oprirea imigrantilor latino-americani, afirma surse citate de agentia Associated Press, scrie...

- Patru militari americani au fost raniti marti in Norvegia, intr-un accident in care au fost implicate patru vehicule, transmite Reuters. Trei vehicule au intrat in coliziune, iar al patrulea a derapat si s-a rasturnat in urma incercarii de a evita ciocnirea. Unul dintre raniti a fost externat…

- Patru militari americani au fost raniti marti, in Norvegia, in urma coliziunii in care au fost implicte patru vehicule, cu putin timp inainte de inceperea exercitiului NATO cu numele Trident Juncture 18, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Patru militari americani au fost raniti marti in Norvegia, intr-un accident in care au fost implicate patru vehicule, transmite Reuters. Trei vehicule au intrat in coliziune, iar al patrulea a derapat si s-a rasturnat in urma incercarii de a evita ciocnirea. Unul dintre raniti a fost externat…

- "Un militar din cadrul Misiunii Sustinere Determinata (Resolute Support) a fost ucis in provincia Herat. Alti doi militari au fost raniti in incident. Datele initiale arata ca atacul a fost comis de un membru al serviciilor de securitate afgane", a transmis Misiunea NATO din Afganistan, informeaza…

- Un militar din cadrul Misiunii Aliantei Nord-Atlantice in Afganistan a fost ucis, iar alti doi au fost raniti in urma unui atac produs in provincia afgana Herat, informeaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax."Un militar din cadrul Misiunii Sustinere Determinata (Resolute Support) a fost ucis…

- Statele Unite urmeaza sa adopte luni o pozitie agresiva impotriva Curtii Penale Internationale (CPI) de la Haga, amenintand cu sanctiuni impotriva judecatorilor acesteia daca ei vor incepe o investigatie privind presupuse crime de razboi comise de americani in Afganistan, relateaza Reuters.…

- Noul comandant al fortelor NATO si ale SUA din Afganistan, generalul Scott Miller, si-a inceput duminica misiunea, dupa o ceremonie de schimbare de comanda la Kabul, relateaza dpa. Miller, care face parte din elita armatei americane, preia postul de la generalul John Nicholson, care a…