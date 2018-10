Stiri pe aceeasi tema

- ​Fondul Monetar Internațional (FMI) va avea saptamana viitoare o misiune in Romania in care va reevalua perspectivele macroeconomice, proiecția bugetului pe 2019, masurile pentru reducerea deficitului in acest an și progresul privind reformele structurale, a anunțat, marți, Alejandro Hajdenberg, reprezentant…

- Papa Francisc ar putea vizita in 2019 Romania, au confirmat vineri pentru AGERPRES surse din Arhiepiscopia Romano-Catolica. ‘E foarte probabil. Noi asteptam vizita, care trebuie confirmata. Nu stim inca data exacta. Va veni, la anul, candva’, a spus una dintre surse. Publicatia spaniola Periodista Digital…

- Intalnirea pentru lansarea proiectului DANUBE FLOODPLAIN stabilește cadrul pentru o intensa cooperare transfrontaliera pe o perioada de 30 de luni, intre țarile aflate de-a lungul bazinului Dunarii. Lansarea Proiectului DANUBE FLOODPLAIN (Reducerea riscului de inundații prin reabilitarea luncii de-a…

- Uniunea Balcanica de Taekwondo a colaborat cu succes si de aceasta data cu Federatia Romana de Taekwondo WT pentru a aduce la Bucuresti nu mai putin de 600 de participanti si mai bine de 50 de oficiali din toate tarile balcanice.Sportivi din Romania, Serbia, Slovenia, Bulgaria precum si din alte tari…

- Grupul UANGEL Voice si Ensemble Cosmopolitan vor concerta pe 24 septembrie, de la ora 18,30, la Teatrul National "I.L. Caragiale" Bucuresti in cadrul unui eveniment organizat de Ambasada Republicii Coreea la Bucuresti, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Este o combinatie de voci cu instrumente…

- Liderii celor 12 state care fac parte din Inițiativa celor Trei Mari se reunesc luni și marți la București pentru a discuta probleme legate de dezvoltarea economica a statelor din regiunea Europei Centrale si de Sud-Est. Inceputa in urma cu trei ani, Initiativa celor Trei Mari a pornit ca un proiect…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, vine saptamana viitoare la Bucuresti si nu-i place deloc ce vede si ce-l asteapta la sosirea in Romania. Anul trecut, in discursul despre Starea Uniunii avea vorbe de lauda pentru Romania. Acum, nimic. Doar mentionarea summitului de la Sibiu, de anul…

- Bulgaria a finalizat peste 101 kilometri din gardul de 133 de kilometri care este in prezent construit la granita cu Romania, in ideea de a preveni raspandirea virusului Pestei Porcine Africane de catre mistretii din Romania care trec in țara vecina.