Misiunea FMI a venit la Bucuresti sa ne evalueze economia

- Șeful misiunii FMI pentru Romania, Jaewoo Lee, va conduce, la București, o delegatie a Fondului Monetar International in perioada 27 mai – 7 iunie. La finalul vizitei, misiunea va da publicitatii o declaratie și ar urma sa susțina o conferința de presa in data de 7 iunie, se arata intr-un comunicat…

- Agentia de evaluare financiara Fitch a revizuit in crestere, de la stabila la pozitiva, perspectiva ratingului de credit pe termen lung atribuit Bulgariei, datorita imbunatatirii profilului financiar, transmit Sofia Globe si Novinite. De asemenea, agentia a confirmat ratingul de credit pe…

- Euro si dolarul scad, joi, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7558 de lei, in scadere fata de sedinta anterioara. Si dolarul american a scazut. Acesta este cotat la 4,1758 de lei/unitate. In schimb, francul elvetian…

- Premierul Viorica Dancila si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-au intalnit din nou, miercuri, la Bruxelles. A fost a treia discutie a premierului cu Timmermans, in trei saptamani. Dupa intalnirea de azi, un purtator de cuvant al Comisiei a declarat pentru Ziare.com:…

- Stefan Mandachi, romanul care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, pe care a cheltuit 4.500 de euro si care va fi inaugurat in timpul protestului national de 15 minute, inceput tot la initiativa sa, a mers, miercuri dimineata, la summit-ul Romanian Business Leaders, unde a…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 28 februarie, de 32,491 miliarde de euro, cu 569 milioane euro mai mari fata de cele inregistrate in 31 ianuarie. In ianuarie, rezervele valutare administrate de BNR au scazut…