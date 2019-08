Ministrul american al apararii, Mark Esper, a salutat miercuri "succesul" misiunii de securitate maritima desfasurate de Statele Unite in Golf, unde calmul pare sa fi revenit dupa mai multe incidente cu Iranul, relateaza AFP. "Nu cautam razboiul cu Iranul, dorim discutii diplomatice si scopul operatiunii Sentinel a fost de a evita o situatie care sa ne faca sa iesim de pe aceasta cale si sa ne puna pe un drum diferit", a subliniat Mark Esper in prima sa conferinta de presa la Pentagon de la preluarea functiei, in iulie. "In ce priveste aceasta problema, este un succes", a spus el, raspunzand unei…