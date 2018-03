Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu. 'Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- Vladimir Putin a castigat un nou mandat prezidential care ii va prelungi dominatia politica asupra Rusiei cu inca sase ani, pana in 2024. Acest lucru il face cel mai longeviv conducator dupa liderul fostei Uniuni Sovietice, Iosif Stalin, ceea ce a starnit ingrijorare in randul statelor occidentale.Cu…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a afirmat ca in alegerile prezidentiale din Rusia nu au existat optiuni reale si ca scrutinul a fost marcat de presiuni asupra criticilor puterii, scrie Reuters.

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa concurentei si presiunile asupra opozantilor, si a cerut remedierea lor, relateaza AFP. ''Alegerile…

- Alegerile din Rusia s-au derulat in general corect, pe fondul lipsei unei veritabile concurențe, spun observatorii OSCE. Rerezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa au semnalat și presiuni asupra alegatorilor.

- Vladislav Volosin a fost gasit mort in locuinta sa din orasul Nikolaiev, de la malul Marii Negre. El a fost transportat cu o ambulanta la spital, insa nu a putut fi salvat. Rudele pilotului care erau in apartament in momentul incidentului au spus ca in ultima perioada barbatul trecea printr-o depresie.…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au transmis luni ca alegerile prezidentiale din Rusia s-au derulat in general corect, in ciuda "lipsei unei veritabile concurente" si a unor nereguli menite a spori prezenta la vot, potrivit AFP. OSCE, care a avut…

- Pilotul militar ucrainean invinuit de Rusia ca a doborat cursa MH17 a liniilor aeriene malaeziene, in iulie 2014, deasupra estului separatist al Ucrainei s-a sinucis cu un pistol, au anuntat media ucrainene, care citeaza politia, transmite luni BBC. Capitanul Vladislav Volosin respinsese acuzatiile…

- Ucraina nu le permite rușilor de pe teritoriul țarii sa voteze in scrutinul prezidențial de duminica. Potrivit presei ruse in jur de 72.000 de cetațeni ruși aflați in Ucraina nu pot vota, iar Moscova catalogheaza decizia Kievului drept o “interferența directa” in afacerile sale interne, scrie RT. Cu…

- MAE sustine si se alatura declaratiei Inaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate privind anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat de presa transmis sambata. "La 4 ani de la anexarea ilegala de catre Federatia Rusa a Republicii Autonome…

- Zilele trecute a fost scos din nou pe tapet stravechiul proiect al podului transfrontalier de mare trafic de peste raul Tisa din zona Teplita-Biserica Alba de langa Sighetu-Marmatiei. Unii jurnalisti au muscat rapid momeala („incep lucrarile la pod!”), desi in comunicatul C.N.A.I.R. nu se vorbeste decat…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters conform News.ro . Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de companii,…

- Ministerul rus de Externe a solicitat, luni, condamnarea la nivel international a legii antipropaganda din Republica Moldova, prin care programele rusesti de televiziune si radio cu un continut informativ-analitic, militar si politic au fost eliminate. „Ne-am adresat la structurile internaționale…

- Comentariu de Ciprian Pop SUA este din ce in ce mai nedisimulata in aroganța sa de a face lumea sa-i serveasca propriile interese. Un exemplu tipic este raportul "Strategia naționala de securitate", prezentat de Președintele american Trump la sfarșitul anului trecut. In raport, Trump a stabilit patru…

- Rusia i-a întors astazi Ucrainei doi graniceri pe care i-a rapit serviciile speciale ruse anul trecut, transmite inforesist.org Transmiterea granicerilor a avut loc la punctul de trecere „Goptovka” din regiunea Harikov pe un sector neutru al frontierei ruso-ucrainene.…

- Austria este ingrijorata de nivelul ridicat al relațiilor tensionate dintre Est și Vest, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurtz. Kurtz a menționat ca Viena dorește sa ajute la gasirea unei soluții pașnice pentru criza din Ucraina și in jurul acesteia, prin indeplinirea Acordurilor de la Minsk.…

- Serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din Cernauti, a informat centrul de presa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). „Agentii SBU au...

- Potrivit centrului de presa al SBU, citat de agenția Unian, persoanele care urmau sa incendieze școlile ar fi fost platite de guvernul rus, informeaza Agerpres . „Agentii SBU au impiedicat provocari indraznete in regiunea Cernauti. Persoane care au fost deja identificate de SBU au primit de la Rusia…

- MAE reacționeaza dur dupa ce serviciile secrete ucrainiene le-a acuzat pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți.„Am luat nota cu preocupare de informatiile prezentate public de Serviciul de Securitate al Ucrainei privind tentativele de incediere a unor scoli cu…

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, informeaza Hotnews. Potrivit oficialului ucrainean, pentru realizarea acestui plan,…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a participat, joi si vineri, la lucrarile Reuniunii de iarna a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE), desfasurata la Viena, conform Agerpres.In cadrul…

- Congresul SUA va dezbate o rezolutie in care sprijina Republica Moldova si cere retragerea trupelor ruse din Transnistria "Congresul SUA indeamna conducerea Federatiei Ruse sa se abtina de la amenintari economice sau de la exercitare a presiunilor asupra Moldovei, precum sa inceteze orice actiuni…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat marti o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei, relateaza dpa. Legea are drept scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, scrie Petro Porosenko intr-o postare pe Twitter.…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ambasadorul Thomas Greminger, a declarat luni ca OSCE va sprijini Republica Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistria, relateaza site-ul agentiei Sputnik. In cadrul unei intrevederi cu premierul moldovean…

- O intalnire a ministrilor de externe din Rusia, Franta, Germania si Ucraina, consacrata conflictului din estul Ucrainei, a fost anulata, a anuntat vineri ministerul german de externe. Ministrii urmau sa se intalneasca in cursul serii, cu ocazia Conferintei pentru Securitate de la Munchen, reaminteste…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar si genereaza disensiuni puternice", amplificand probabilitatea unui razboi deschis intre Rusia si Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki intr-un interviu acordat publicatiei Die Welt inaintea unei vizite in Germania.Gazoductul planificat…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), Vladimir Jirinovski, ar vrea o "mica Hiroshima" pe teritoriul Ucrainei, dar asigura ca emisia de radiatii va fi minima, relateaza presa din Ucraina. Controversatul ultranationalist rus a propus duminica seara ca o bomba…

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), semnaleaza o analiza a Asociației Promo-LEX, potrivit tv8.md Acceptarea recomandarilor…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova, relateaza deschide.md.Prin documentul adoptat, deputatii rusi indeamna Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Organizatia pentru Securitate…

- Era o eleva buna și o buna lunetista. Peste vreme, avea sa fie una de elita. Dar nu știa ca lucrul acesta avea sa o inrameze in istoria lumii. Lyudmila Mykhailivna Pavlichenko s-a nascut la 12 iulie 1916, la Bila Tserkva, Ucraina, Rusia. Cand avea 14 ani, s-a mutat cu familia ei la Kiev, unde s-a alaturat…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua."Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub îndrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO în urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. În cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, în vârsta de 81 de ani, s-a descris pe el însusi ca un 'copil…

- 'Aceasta lege nu trebuie sa puna in discutie respectarea de catre Rusia si Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk', a subliniat un purtator de cuvant al diplomatiei franceze intr-un comunicat. Franta a indemnat inca o data 'partile sa respecte armistitiul si sa se angajeze in favoarea…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Misiunea speciala de monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a anuntat, vineri, ca tensiunile au escaladat in regiunea ucraineana Donbas, fiind inregistrate 2.000 de cazuri de incalcare a acordului de incetare a focului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atentioneaza cetatenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari la adresa ucrainenilor atunci cand acestia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere”.

- Occidentul vrea pace, dar ia "foarte serios in calcul" scenariul unui razboi, asa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste", afirma Iulian Fota, directorul Colegiului National de Informatii, fost consilier prezidential pe probleme de securitate…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…