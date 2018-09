Stiri pe aceeasi tema

- Doi avocati care au condus lupta impotriva abuzului de putere si a coruptiei in Guatemala au fost desemnati luni castigatori ai premiului supranumit „Nobelul alternativ“, oferit de Right Livelihood Award Foundation, cu sediul la Stockholm, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fundatia ...

- Doi avocati care au condus lupta impotriva abuzului de putere si a coruptiei in Guatemala au fost desemnati luni castigatori ai premiului supranumit 'Nobelul alternativ', oferit de Right Livelihood Award Foundation, cu sediul la Stockholm, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fundatia i-a rasplatit…

- Doi avocati care au condus lupta impotriva abuzului de putere si a coruptiei in Guatemala au fost desemnati luni castigatori ai premiului supranumit 'Nobelul alternativ', oferit de Right Livelihood Award Foundation, cu sediul la Stockholm, transmite dpa. Fundatia i-a rasplatit…

- O tanara din Brașov, in varsta de 28 de ani, ce facea parte dintr-un grup de cinci turisti, a murit dupa ce a cazut intr-o prapastie, in masivul Piatra Craiului, interventia jandarmilor si salvamontistilor argeseni incheindu-se sambata dimineata, dupa circa 12 ore de actiune, a informat Jandarmeria…

- In 2008, o ciuperca ce ataca plantele de cafea aproape a distrus industria de 2,6 miliarde de dolari a Columbiei. Acum, dupa 10 ani, tara din America Latina va avea cea mai vasta cultura din istorie. CNN Money arata cum a reusit Columbia sa scape dintr-o situatie grava: prin implicarea Guvernului…

- Republica Moldova este interesata sa preia experienței Macedoniei în procesul de integrare europeana, în special, în contextul lansarii Strategiei UE pentru Balcanii de Vest. Declarația a fost facuta de premierul Pavel Filip la întrevederea cu președintele Republicii Macedonia,…

- Curtea de Arbitraj de la Stockholm a emis o hotarare preliminara in disputa comerciala dintre compania poloneza PGNiG și concernul rusesc „Gazprom“, in care susține ca partea poloneza are dreptul de a cere o modificare a prețului gazelor livrate in cadrul contractului Yamal, anunța PGNiG pe site-ul…

- Vicepresedintele american Mike Pence a cerut joi presedintilor Guatemalei, El Salvadorului si Hondurasului sa franeze "exodul" migrantilor ilegali spre SUA, informeaza France Presse. "Le spun cu cel mai mare respect presedintilor reuniti aici (in Ciudad de Guatemala) ca acest exod trebuie…