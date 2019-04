Stiri pe aceeasi tema

- Scopul exercitiului Sea Shield 2019, deschis oficial sambata, este cresterea interoperabilitatii intre fortele navale romane si cele ale aliatilor din NATO si ale tarilor partenere, a declarat, la Constanta, seful Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), viceamiral Alexandru Mirsu, potrivit Agerpres."Exercitiul…

- Au trecut aproape doua saptamani de la disparitia celor trei pescari din 2 Mai pe Marea Neagra. De cand s a dat alarma autoritatile au desfasurat mai multe operatiuni de cautare, dar fara un rezultat.La finele saptamanii trecute s a decis folosirea sonarulului. Au fost gasite o rama de barca dar si…

- Avem nevoie sa asiguram o abordare coerenta pe intregul Flanc Estic. Sunt profund ingrijorat de evolutiile din regiunea Marii Negre. Intensificarea constanta a activitatii militare a Rusiei in Crimeea, culminand cu incidentul de la Kerci, si conflictul in desfasurare din Ucraina de Est, hartuirea avioanelor…

- Polițiștii Garzii de Coasta au tras asupra unei nave sub pavilion turcesc. Existau indicii ca echipajul pescuia ilegal in apele romanesti. Nava se afla la aproximativ 65 de mile marine de Constanța, in Zona Economica Exclusiva, unde Romania are drepturi suverane.

- La Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, din judetul Constanta a ajuns de curand un nou transport de tehnica militara care sa intareasca dispozitivul de la Marea Neagra. Potrivit unui mesaj transmis pe Facebook tancurile sunt pentru Batalionul 1, regimentul 16 Infanterie 1 16 , prima echipa de lupta a brigazii…

- Black Sea Oil & Gas (BSOG) va extrage gaze din Marea Neagra chiar daca actuala legislatie din Romania nu va fi modificata, a declarat, joi, pentru platforma de informatii S&P Global Platts, directorul general al companiei, Marc Beacom. "Am luat decizia finala de investitie si suntem hotarati…

- Compania Black Sea Oil & Gas (BSOG), impreuna cu partenerii sai de concesiune, Petro Ventures Resources si Gas Plus International B.V., anunta aprobarea deciziei finale de investitie pentru Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (proiectul MGD), cu o valoare de 400 milioane dolari, localizat in…

- Aparuta in anul 1937 la Editura "Cartea Romaneasca" Bucuresti, "Calauza excursionistului la Marea Neagra", scrisa de renumitul naturalist Andrei Popovici Baznosanu, impreuna cu seful de lucrari M.A. Ionescu, de la Laboratorul de Zoologie descriptiva din Bucuresti, face parte din seria titlurilor de…