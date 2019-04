Stiri pe aceeasi tema

- Misiune dificila a pompierilor buzoieni, chemati, vineri dupa-amiaza, sa deblocheze usa unui apartament de pe strada Ciochinescu, din municipiul Buzau. Un locatar a sunat la 112 pentru a anunta ca vecina sa, o octogenara, nu a mai fost vazuta de cateva zile si nici nu mai raspundea la telefon.

- Universitatea Craiova și-a confirmat statutul de favorita in partida susținuta in aceasta seara, in Harghita, și s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce s-a impus, scor 3-0, in disputa cu Csikszereda Miercurea Ciuc, din cadrul sferturilor de finala. De ...

- Gașca Zurli doneaza 5.000 de euro pentru familia cu șapte copii din Tatarești, dupa ce casa lor a fost mistuita de flacari. Banii care se vor srange dupa cele doua spectacole ce vor avea loc vineri, 1 și duminica, 3 martie la Satu Mare, vor fi donați familiei. „Ma pregatesc pentru Satu Mare. Ne tinem…

- Un barbat de 68 de ani a fost gasit mort in casa de echipajul de prim ajutor SMURD, care au fost nevoiți sa intervina intr-un caz mai neobișnuit. Solicitarea la serviciul 112 a fost facuta dintr-un alt oraș, de catre fiica victimei. Femeia a sunat la 112 rugand operatoarea sa trimita un echipaj acasa…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit un autocamion marca DAF, in valoare de peste 58.000 de lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile spaniole. In data de 12.01.2019, in jurul orei 05.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F.…

- Ianuarie abia a inceput, iar cei mai mulți nu se simt motivați la serviciu, mai ales daca nu sunt mulțumiți de locul de munca. Conform Dailymail, un expert a dezvaluit cum poți sa-ți gasești din nou un...