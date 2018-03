Stiri pe aceeasi tema

- Patrick McEnroe a criticat-o dur pe Simona Halep a fost criticata dur de Patrick McEnroe pentru atitudinea din timpul partidei cu Naomi Osaka. Romanca a fost pasiva la sfaturile lui Darren Cahill, iar pe teren lucrurile s-au inrautatit in setul secund, care a fost pierdut la zero. Simona Halep…

- Monica Niculescu, singura romanca in calificari la Miami. Este favorita 1 a preliminariilor. Turneul din categoria Premier Mandatory se disputa in perioada 19 martie – 1 aprilie și are premii totale de 7.972.535$. Ghinion teribil pentru romanca Monica Niculescu (30 ani). Este ”prima sub linie” la Miami,…

- Simona Halep va lua parte la concursul de la Miami dupa ce aventura de la Indian Wells s-a terminat in semifinalele competitiei. Liderul mondial stie traseul pe care il va avea de parcurs la acest turneu. Aceasta va intra in concurs in turul doi, acolo unde va avea un adversar destul de facil. Romanca…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING INDIAN WELLS 2018: Simona Halep, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Simona Halep ramane numarul 1 mondial datorita faptului ca daneza Caroline Wozniacki (2 WTA) a fost eliminata in optimile de finala ale competitiei de categorie Premier Mandatory. Simona Halep trebuie sa-i multumeasca Dariei Kasatkina (19 WTA), rusoaica invingand-o in minimum de seturi pe daneza,…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, duminica, in turul al treilea la Indian Wells. Declarația Simonei Halep a venmit dupa un incoident neplacut petrecut pe teren. Caroline a jucat extrem de agresiv și a lovit-o puternic…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Simona Halep s-a calificat in turul trei, al saisprezecimilor, la primul turneu de categorie Premier Mandatory al sezonului 2018, invingand-o pe Kristyna Pliskova (77 WTA) cu scorul de 6-4, 6-4, la finalul unui meci in care jumatate dintre game-urile disputate au fost castigate de jucatoarea aflata…

- LIVESCORE Sorana Cirstea – Venus Williams, in turul doi la Indian Wells. Meciul va avea loc in seara in noapte de sambata spre duminica. Sorana Cirstea (27 de ani, locul 35 WTA) are o misiunea infernala in fața locul 8 WTA, americanca de 35 de ani Venus Williams. Daca va trece de Venus, ar putea de…

- "Cu Serena, este intotdeauna dificil sa nu te astepti ca ea sa castige un turneu. Dar este clar ca ne aflam intr-o situatie speciala in acest moment. Nu a jucat un meci de mai mult de un an, a nascut un copil cu multe complicatii post-nastere. Planul este sa revina la nivelul ei cel mai bun. S-a antrenat…

- Indian Wells, unul dintre cele mai importante turnee din circuitul WTA, incepe, luni, 5 martie. Eugenie Bouchard (locul 115) și Victoria Azarenka (locul 203) vor participa la competiție datorita organizatorilor, care le-au oferit celor doua sportive cate un wildcard. Indian Wells 2018. La turneul american…

- Simona Halep s-a reintalnit in SUA cu antrenorul Darren Cahill. Cei doi nu se mai vazusera de aproximativ o luna, de la Australian Open. Cahill o va asiata pe Halep la turneele de la Indian Wells și Miami.

- Simona Halep paseste, in premiera, pe teritoriul Statelor Unite din postura de lider mondial. Constanteanca in varsta de 26 de ani ia la tinta turneele de la Indian Wells si Miami, care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double": s-a antrenat o singura zi pe terenul de tenis in Bucuresti, stand mai mult…

- Simona Halep revine in circuitul WTA la turneul de la Indian Wells, acolo unde va debuta saptamana viitoare, din postura de favorita numarul 1 mondial. Indian Wells va fi urmat de turneul de la Miami.

- Simona Halep (26 de ani) se pregateste sa revina pe primul loc in ierarhia mondiala, dar vestile privind starea ei de sanatate nu sunt cele mai bune. Vlad Predescu, unul dintre doctorii care a tratat-o pe Simona, a dezvaluit ca accidentarea suferita de constanteanca la Australian Open,…

- Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata dupa ce a pierdut locul 1 mondial: ”Nu ma intereseaza”. Daneza Caroline Wozniacki va mai sta pe primul loc mondial in ierarhia WTA pana pe 26 februarie, cand in ierarhie va redeni lider Simona Halep . Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata. „Important…

- Simona Halep se intoarce pe primul loc mondial, dupa ce l-a pierdut in fața Carolinei Wozniacki. Romanca va redeveni lider mondial in tenisul feminin, dupa ce daneza a fost invinsa in semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, insa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul…

- Fostul lider mondial Serena Williams, care nu mai figureaza in clasamentul WTA dupa pauza pricinuita de nasterea primului ei copil, a primit wild card la turneul Premier Mandatory de la Miami, la care va lua parte si Simona Halep, au anuntat organizatorii competitiei. Jucatoarea americana, in varsta…

- Simona Halep revine azi in tara din postura de finalista la Australian Open 2018. Romanca n-a luat trofeul, insa le-a cucerit inimile celor care i-au urmarit parcursul in ultimele doua saptamani. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania transmite live de pe Aeroportul Otopeni, unde sportiva este asteptata…

- Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin. Osaka va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami,…

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manance. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la…

- Osaka, 1,8 metri inaltime, a invins-o pe Barty intr-o ora si 13 minute si va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka, dar nu usor: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami, si 4-6, 6-2, 6-3, in…

- In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2. Naomi Osaka, 20 ani, o jucatoare de 1,80 m, dreptace, de origine haitiana, nu are niciun titlu la simplu sau dublu. Pe 17 octombrie 2016, Osaka a avut cel mai…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și Destanee Aiava (17 ani), poziția 193 in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 05:30, in primul tur al Australian Open. Caștigatoarea acestui meci o va intalni in turul doi pe invingatoarea dintre Eugenie Bouchard și Oceane Dodin. Aceasta va fi prima intalnire…

- Simona Halep, locul I WTA, o va intalni, marti, dupa ora 05.30, pe australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in primul tur al Australian Open. Acest meci este al treilea al zilei de marti, pe arena principala de la Melbourne Park, Rod Laver. Ziua va fi deschisa,…

- Acest meci este al treilea al zilei de marti, pe arena principala de la Melbourne Park, Rod Laver. Ziua va fi deschisa, la ora 02.00, cu partida dintre sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA, si Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 80 WTA, urmat de un meci de pe tabloul masculin, dintre germanul…

- SIMONA HALEP AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep a afirmat ca s-a antrenat la intensitate maxima in ultimele zile si ca nu are nicio problema medicala, asa cum s-a intamplat la editiile din ultimii doi ani. "Ma simt foarte bine din punct de vedere medical. Nu am niciun fel de accidentare, nu sunt…

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul de marți, ziua in care Simona Halep va debuta la Melbourne. Romanca va juca impotriva lui Destanee Aiava (193 WTA), marți dimineața dupa ora 05:30. Partida va fi a treia pe arena Rod Laver, dupa meciurile Karolina Pliskova - Veronica Cepede Royg…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, va juca in prima runda a turneului de Grand Slam de la Australian Open cu Destanee Aiava (193 WTA), reprezentanta a gazdelor, in varsta de 17 ani. In turul secund, castigatoarea din cele doua va juca impotriva invingatoarei dintre Eugenie…

- Campioana de la US Open, americanca Sloane Stephens, a fost eliminata neasteptat din primul tur al turneului WTA de tenis de la Sydney, fiind invinsa cu 6-3, 6-0 de Camila Giorgi (Italia), relateaza Reuters. Stephens, nr. 13 mondial, care nu a mai jucat de la finala Fed Cup din noiembrie, a comis 35…

- Simona Halep a caștigat fara emoții meciul disputat in primul tur al turneului WTA de la Shenzhen, impotriva americancei Nicole Gibbs (110 WTA), scor 6-4, 6-1. In setul inaugural, Simona Halep a facut prima break-ul la 1-1, iar apoi a servit cu siguranța pentru a-și consolida avantajul și a ajunge la…

- Simona Halep trage tare la antrenamente. La ce chinuri a fost supusa campioana noastra inainte de debutul in noul sezon. Simona Halep se pregatește de debutul in noul sezon, care se va face odata cu primul meci de la turneul de la Shenzen, contra lui Nicole Gibbs . Simona Halep a fost inregistrata la…

- Marion Bartoli, intoarcere miraculoasa pe terenul de tenis. Simona Halep i-a administrat ultima infrangere a carierei. Tenisul primește un cadou de Craciun: franțuzoaica Marion Bartoli se intoarce in cicruitul feminin, la 33 de ani. N-ar fi prima, elvețianca Martina Hingis a jucat excelent, la dublu,…