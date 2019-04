Stiri pe aceeasi tema

- Firmele timișene invitate la o noua misiune economica in SUA! Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 7- 17 noiembrie 2019, o misiune economica in Statele Unite ale Americii, la New York și Miami. La misiunile economice organizate de CCIAT la New York, Las Vegas și Los…

- Desi Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a anulat vizita planificata chiar astazi in Romania, dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada noastra in Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, familia regala iordaniana a fost totusi reprezentata la Bucuresti de Printesa Dina a…

- Rusia ar fi fericita ca relatiile sale cu Statele Unite ale Americii sa se imbunatateasca, a asigurat luni presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara rusa), Konstantin Kosaciov, citat de Reuters, dupa publicarea in SUA a unei sinteze a anchetei efectuate…

- O experienta "traumatizanta" in China, unde fusese detasat cu serviciul din Statele Unite ale Americii, a contribuit profund la transformarea inginerului timisorean Dan Boboescu... The post Un timisorean pune viitorul la dispozitia celor interesati appeared first on Renasterea banateana .

- In calitate de partener oficial in Romania al Programului CLIMATE KIC pentru perioada 2014-2020, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) The post Practica pentru o economie mai prietenoasa cu mediul, prin intermediul CCIAT appeared first on Renasterea banateana .

- Presa americana evidențiaza eforturile fostului ministru pentru mediul de afaceri, Ilan Laufer, de susținere și motivare, prin Smart Start USA, a IMM-urilor romanești sa acceada pe piața din SUA.Astfel, continuand programul indrazneț de internaționalizare a micilor companii romanești, Ilan…

- Nazareth, Bethlehem și Ierusalim sunt destinatiile propuse pentru oamenii de afaceri timișeni care doresc sa participe la misiunea economica in Israel. Aceasta va fi organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și va avea loc in perioada 12 – 16 martie 2019. Necesitatea consolidarii,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 27 iunie – 4 iulie 2019 o misiune economica multisectoriala in Federația Rusa, avand ca obiectiv stabilirea unor contacte directe cu firme rusești și identificarea unor oportunitați și proiecte de cooperare și investiții. Pentru…