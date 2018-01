Stiri pe aceeasi tema

- Aflata la a XII-a editie, expozitia “Nunta de la A la Z” 2018 reprezinta o manifestare de succes organizata de o echipa competenta si inimoasa de la Camera de Comert si Industrie Maramures. Constienti de faptul ca in viata fiecarui om exista evenimente unice ca importanta sociala, specialistii in promovarea…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș si Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș au organizat, luni, 22 ianuarie, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, o sesiune de informare si constientizare a angajatorilor, ce a cuprins teme actuale importante din legislatia muncii,…

- La expoziția ”Fabricat în Moldova”, care va avea loc în zilele de 31 ianuarie-4 februarie 2018 sub patronajul Guvernului, la Centrul Internațional Expozițional „Moldexpo”, și-au anunțat participarea 420 de întreprinderi autohtone. ”Este un numar record.…

- Luni, 22 ianuarie 2018, Inspectoratul Teritorial de Munca Arges organizeaza, la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arges, in sala ,,Arges”, incepand cu orele 11,00, o sesiune de informare și conștientizare a angajatorilor din județul Argeș privind: ・ modificarea salariului brut in contextul…

- Companiile romanești vor avea posibilitatea sa-și promoveze produsele pe o piața in continua dezvoltare cum este piața Georgiei. De asemenea, un punct forte al Forumului organizat de Camera de Comerț și Industrie il va reprezinta intalnirile de lucru cu partenerii georgieni. Zonele de…

- Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut o intrevedere cu Excelența Sa Daulet Batrashev, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Kazahstan in Romania, care a fost insoțit de Chingiz Kemel, prim-secretar in…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza in perioada 6 – 9 februarie , la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a ISK Sodex 2018. Evenimentul este un targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire,…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis lanseaza o noua serie a cursului de formator! CCIAT prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, organizeaza o noua serie a cursului de FORMATOR (Cod COR 242401) in perioada 29 ianuarie – 9 februarie 2018. Cursul este autorizat de Autoritatea…

- Targul de nunți programat sa se desfașoare sambata, 20 ianuarie, la Sfantu Gheorghe, a fost amanat. Evenimentul urma sa se desfașoare sub genericul „Ziua cea Mare”- in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, sub forma unui targ de nunți și evenimente, insa a fost amanat din motive…

- Camera de Comert si Industrie Suceava in parteneriat cu C.E.C.C.A.R. Filiala Suceava organizeaza in data de 23 ianuarie 2018, incepand cu ora 13:00, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava seminarul “Modificari fiscale cu impact asupra activitatii agentilor economici”. Multiplele modificari…

- Firmele sunt invitate de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș sa participe la o misiune economica in Grecia, cazarea și transportul fiind gratuite. Companiile participante vor vizita, in perioada 24 – 26 februarie, la Salonic, doua targuri internaționale pentru industria alimentara.…

- Autoritațile pun cele mai multe piedici activitaților economice, fiind principalul factor perturbator in domeniu. “Anul acesta, la nivel național, va fi unul greu din punct de vedere economic, și daca nu vom avea continuitate, daca vom sta mereu in galceava, 2018 va fi foarte prost. Pana cand nu vom…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele din județ sa participe la o prima misiune economica organizata in anul 2018. Aceasta se desfașoara in Japonia, in perioada 24 martie – 5 aprilie. “Evenimentul vizeaza dezvoltarea relațiilor economice intre oamenii de afaceri romani și cei…

- La emisiunea Capital LIVE, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, a realizat o radiografie a mediului de business și a tras un semnal de alarma cu privire la vulnerabilitațile economiei romanești.

- Bilanț reușit la sfarșit de an pentru Camera de Comerț din Timiș! Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș incheie anul cu succes. Targurile, expozitiile sau misiunile economice de succes sunt doar cateva dintre proiectele realizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in 2016.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura incheie anul 2017 pe un trend de creștere pe majoritatea palierelor de activitate. Capacitatea și calitatea targurilor a crescut, fiind determinata de creșterea cu...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș, impreuna cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, organizeaza miercuri, 20 decembrie 2017, cu incepere de la orele 11.00, la sediul CCIA, in sala ”Argeș”, etaj I, o dezbatere cu tema ,,Informarea și conștientizarea cu privire la modificarea salariului…

- Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) și Biroul de Promovare Comercial Economica (BPCE) Haga au organizat, la Palatul Camerei bucureștene, o intalnire de lucru cu reprezentanții firmelor și asociațiilor din…

- 60 de potentiali antreprenori romani, veniti din Italia, Germania, Franta, Emiratele Arabe Unite sau chiar Australia au fost prezenti, miercuri, 6 noiembrie, la Camera de Comert si Industrie la evenimentul „Caravana Diaspora” in cadrul Proiectului „Romania acasa – Diaspora Start-Up”. Tinerii au fost…

- Economia Germaniei va avea o crestere de 2,3% in anul 2017, estimeaza Camera de Comert si Industrie de la Berlin (DIHK), citata de revista Der Spiegel. In octombrie, Camera de comert si industrie (DIHK) prognoza o crestere economica pentru Germania de 2,0%, modificata de la estimarea precedenta…

- Știri Arad. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad a intensificat procesul de promovare a agenților economici pe piețele asiatice, astfel ca, in perioada 16-20 noiembrie 2017, primii agenți economici aradeni...

- Camera de Comerț și Industrie in parteneriat cu FinComBank invita antreprenorii și persoanele interesate la forumul de afaceri „Acces la finanțare din programele internaționale", ce va avea loc pe data de 1 decembrie 2017, in municipiul Balți.

- Miercuri, 29 noiembrie 2017, incepand cu ora 18:00, la restaurantul Paradis Royal din Ramnicu Valcea, Camera de Comerț și Industrie organizeaza Gala Economiei Valcene (Topul firmelor valcene). „Inca de la inceput, ne exprimam regretul ca, dupa o munca de organizare și de pregatire de mai bine de doua…

- "Nu, nu mergem la miting. Nu funcționam pe ideea de proteste in strada", a zis Mihai Draban la interviurile DC News Live. Despre excepția reprezentata de Van Groningen, șeful Raiffeisen Bank, care a participat, in februarie, la protestele din Piața Victoriei, Mihai Daraban a spus: "Este o…

- Romania intenționeaza sa dezvolte relațiile economice cu Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan și Turkmenistan, este mesajul forumului de informații pentru afaceri "Caspian – Black Sea Forum. Beyond energy", organizat miercuri de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).

- Știri Arad-Comunicat. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad are placerea sa anunțe agenții economici aradeni despre lansarea Competiției Regionale ScaleUP, din cadrul evenimentului Innomatch2017, ce va avea loc in...

- Turismul va ajunge la o pondere insemnata in produsul intern brut al țarii cand locurile de cazare certificate vor corespunde cu statisticile poliției romane, a afirmat, joi, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, la deschiderea celei de-a 38-a ediții a Targului de…

- Ambasada Germaniei la București supune atenției comunicatul de presa al Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK), ca o contribuție importanta la dezbaterea actuala pe teme fiscal-politice: Cu mare ingrijorare am luat la cunoștința faptul ca modificarile din Codul Fiscal, anunțate de Guvern,…

- Peste 60 de companii din județul Alba s-au clasat in primele trei locuri in Topul Național al Firmelor organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. Numarul total al companiilor clasate pe primele 10 poziții a fost de 144, din care 28 pe locul I. Barometru al performanței in afaceri, evenimentul…

- Sarbatoritii zilei de marti, 14 noiembrie, sunt George Caval – presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arges, Corina Ciobanu – sefa Compartimentului de Relatii Publice al Apa Canal, Filip Georgescu – fost deputat de Arges si Gheorghe Manole – fost director general al Arpechim. Din partea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala organizeaza incepand din data de 20 noiembrie, o noua serie a cursului avizat de Autoritatea Naționala pentru Calificari, inspector in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM). Programul se adreseaza…

- Mediul de afaceri romanesc este bazat pe microintreprinderi, iar daca multinationalele se retrag inchidem lumina tarii, a afirmat, joi, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, la cea de-a XXIV-a editie a Topului National al Firmelor.

- Producatorul de energie Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, va inaugura luna viitoare hidrocentrala de la Bretea, in judetul Hunedoara, de pe raul Strei, dupa o investitie de 58 milioane euro. Hidrocentrala de la Bretea va fi inaugurata in luna decembrie, spune directorul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala (DFPP) organizeaza, in luna noiembrie, noi serii ale unor cursuri de perfecționare. Acestea sunt in domeniul achizitiilor publice: Curs Instruire Lege 98/2016 și normele de aplicare, 6-10 noiembrie,…

- Zilele sefului de la Camera de Comert si Industrie a Romaniei ar fi numarate, avertizeaza jurnalistii de la ziarul National. Tot ei sustin ca planul este pus la punct peste Ocean si vizeaza inlocuirea lui Mihai Daraban cu un personaj controversat: Gheorghe Seculici. Primul pas, sustin ei, ar fi inlocuirea…

- Au muncit pe branci vreme de un an, au produs, au investit, au incheiat contracte, au vandut, s-au luptat cu concurența, au facut profit, au platit salarii, taxe și impozite. Acum, eforturile le-au fost rasplatite prin diplome și premii. In cadrul Galei Topul Județean al Firmelor, care a avut loc vineri,…

- Tribunalul Vaslui a dispus vineri, 3 noiembrie, eliberarea conditionata a fostului presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov, aflat in puscarie pentru doua condamnari in dosare de coruptie.

- NOROCOS… Magistrații de la Tribunalului Vaslui au respins contestatia procurorilor, depusa fata de eliberarea condiționata a fostului președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov, condamnat la inchisoare cu executare pentru fapte de corupție. In urmatoarele ore, acesta va iesi,…

- Magistrații Tribunalului Vaslui au decis, vineri, eliberarea condiționata din inchisoare a fostului președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA), Mihail Vlasov, decizia fiind definitiva. Judecatorii au respins contestațiile depuse de catre procurori la decizia eliberarii…

- In data de 27 octombrie 2017, la Timișoara Startup Hub in City Business Centre, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener al Programului CLIMATE KIC in Romania pentru perioada 2014-2020, impreuna cu Asociația Banat IT, au organizat pentru a doua oara in Romania evenimentul…

- Ionel Constantin, președintele CCIA Vaslui Grație Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Vaslui, intreprinzatorii locali vor fi recompensați pentru rezultatele economice obținute anul trecut. Pe langa trofeele și distincțiile pregatite pe fiecare sector de activitate, organizatorii vor oferi 15…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, organizeaza, in acesta seara, cea de a XXIV a editie a Festivitatii Topul judetean al societatilor din judetul Constanta 2016", cel mai important eveniment anual al comunitatii de afaceri din judetul Constanta.Evenimentul are loc la Complexul…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta CCINA , reprezentata prin presedinte Mihai Daraban, in calitate de asociat unic in cadrul societatii Expolitoral SRL, avand in vedere deciziile colegiului de conducere al CCINA din data de 29.09.2017, a adoptat mai multe decizii. Astfel,…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, participa astazi la forumul de cooperare economica organizat de Primaria Constanta si administratia orasului Ningbo, in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura…

- Președintele CCIA Arad transmite felicitari societaților aradene incluse in Topul Național al Firmelor. Companiile aradene au fost deja premiate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad, dar...

- Joi a avut loc deschiderea oficiala a Targului internațional de produse și echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei - Indagra 2017. Evenimentul este organizat de catre Romexpo in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, sub Inaltul…