Misiune contra timp In urma apelului primit de la Salvamont Baile Herculane, joi seara, la ora 20.04, prin care dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin a fost anunțat ca o persoana s-a ratacit pe Creasta Mehedinți din apropierea stațiunii Baile Herculane, echipajul de jandarmi format din plt. maj Ciobanu Mihai și plt. maj. Didraga Iulian, impreuna cu Bruno Adamcsek din cadrul Salvamont, a plecat imediat in cautarea turistului. In mai puțin de 50 de minute, barbatul, in varsta de 35 de ani, a fost gasit. Tanarul era epuizat și ușor deshidratat, dar nu necesita ingrijiri medicale, fapt pentru… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a fost anunțat in dispeceratul 112 in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 2. A fost observat cu intarziere, povestesc salvatorii, iar la sosirea lor se manifesta generalizat la intreg imobilul. Pompierii au trimis la fața locului 10 subofițeri, un ofițer, dar și doua autospeciale…

- ARAD. Potrivit reprezentantilor ISU Arad, din cele 37 de incendii, 32 au fost de resturi vegetale, vegetație uscata, miriște si litiera, cu suprafețe aproximative cuprinse intre 50 de metri patrati și 30 de hectare. „Am mai intervenit pentru stingerea incendiilor la 2 case si 2 anexe. Toate…

- Președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație, Samuel Caba, ține sa comemoreze cei 113 ani care s-au scurs de la primul zbor al lui Traian Vuia. In 18 martie 1906, la Montesson, langa Paris, aparatul de zbor Vuia I s-a inalțat de la pamant prin mijloace proprii de zbor și a plutit pe…

- Potrivit reprezentantilor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca din Caras-Severin, dintre cele 3.540 de persoane inregistrate in evidentele oficiale, doar 1.336 beneficiau de indemnizatie de somaj, restul de 2.204 fiind fara sustinere financiara din partea sistemului de somaj.…

- Angajatul Penitenciatului a fost luat prin surprindere de un fost detinut, care l-a sprayat in fata cu un spray lacrimogen. Agentul a apelat la colegii lui care tocmai treceau in zona cu o escorta. Seful de escorta a sunat la 112 si un echipaj de politie a ajuns imediat la fata locului.…

- Moneda omagiala poate fi achizitionata de pe site-ul monetariei Royal Mint pentru sume cuprinse intre 10 lire sterline, pentru editia Brilliant Uncirculated, sau 795 de lire sterline pentru varianta ”gold proof”. Stephen Hawking s-a stins din viata anul trecut, la 76 de ani,…

- Garda nr.1 de interventie Sebiș a Detasamentului de Pompieri Sebiș, din cadrul Inspectoratului pentru situatii de Urgenta Arad intervine, la ora redactarii acestei stiri, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, ce se intinde pe aproximativ patru hectare de teren in zona localitatii Chisindia.…

- Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Din primele informații, incendiul este extrem de violent, manifestandu-se cu flacara deschisa. Intervenția pompierilor este una dificila, datorita inalțimii. Aceștia au sosit la fața locului cu cel puțin cinci autospeciale. La momentul publicarii…