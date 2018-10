Stiri pe aceeasi tema

- Misha și Connect-R au divorțat in urma cu aproximativ doi ani, insa pana de curand absolut nimeni nu a știut despre schimbarea semnificativa din viața celor doi artiști. Misha, 27 de ani, pe numele sau real Mihaela Sotrocan, și Connect-R, 36 de ani, Ștefan Mihalache pe numele sau, au preferat sa fie…

- Misha a acordat primul interviu, pentru reviste VIVA!, dupa divorțul de Connect-R. Artista a raspuns sincer intrebarilor și a marturisit ca nu regreta ca s-a casatorit la doar 23 de ani. „Nu m-am gandit la nimic… Pur și simplu s-a intamplat. M-am indragostit, eram fericita și am facut acest pas. Totul…

- La sfarșitul verii,Connect-R și-a șocat fanii, dupa ce a anunțat ca el și Misha, mama fetiței sale, nu mai formeaza un cuplu. In ciuda nenumaratelor intrebari, primite nici artistul și nici frumoasa cantareața nu au facut declarații despre divorțul care s-a pronunțat in urma cu mai bine de un an. Un…

- Connect-R, schimbat total dupa divorțul de Misha. Artistul a fost prezent la Brașov, in prima seara a Festivalului Cerbul de Aur 2018, unde a stat mai tot timpul in preajma unei domnișoare. Cu un look schimbat și extrem de elegant, interpretului nu i-a lipsit zambetul pe fața cat timp a participat la…

- Acțiunea de divorț intentata in mare secret și pastrarea lui mai bine de un an a foștilor soți Connect-R și Misha a luat prin surprindere pe toata lumea. Chiar și pe nașul lor, care a marturisit ca e prima data cand aude așa ceva in ziua in care artistul a dezvaluit in mesaj ca nu […] The post Pepe…

- Vestea separarii dintre Connnect-R și Misha a luat prin surprindere pe toata lumea. Chiar și pe apropiații celor doi artiști. Oana Roman a vorbit despre divorțul care a zguduit lumea showbiz-ului romanesc. (Promotiile zilei la monitoare) Oana Roman a marturisit ca ii vedea mult timp impreuna pe Connect-R…

- Connect-R și Misha au divorțat, a anunțat artistul pe Facebook. Surprinzator este ca cei doi au divorțat acum doi ani, dar abia acum Connect-R a decis sa spuna acest lucru. ”Nu obișnuiesc sa împartașesc lucruri atât de intime cu…

- Connect-R si Misha au divortat, iar anuntul a fost facut in urma cu scurt timp de artist. Connect-R si Misha au divortat in urma cu aproape doi ani in mare secret si nimeni nu a stiut ca Misha si Connect-R si Misha s-au despartit.