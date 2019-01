Misha a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Connect-R Misha și Connect-R au divorțat in secret in urma cu aproape doi ani, insa au pastrat aparanțele pana anul trecut, cand au facut totul public. Cei doi au evitat in toata aceasta perioada sa vorbeasca despre relația pe care o au și au preferat sa pastreze discreția de dragul fetiței pe care o au impreuna, Maya, in varsta de 4 ani. Misha a rupt tacerea și a decis sa vorbeasca deschis despre relația pe care o are cu fostul sau soț, Connect-R. Artista a dezvaluit, de asemenea, cat este de implicat acesta in creșterea fetiței: „Și inainte, eu stateam cel mai mult cu ea, așa ca pentru mine nu a fost… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

