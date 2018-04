Miscari de trupe la Institutul Revolutiei Romane: Ion Iliescu lanseaza un nou partid la 30 de ani de la evenimentele din 1989?

Stiri pe aceeasi tema

- Primariile din Romania stabilesc an de an noi „recorduri" in ceea ce priveste plata unor salarii, prime si sporuri salariale ilegale. Spre exemplu, in anul 2016 (cele mai recente date disponibile la Curtea de Conturi), aceste tipuri de cheltuieli au ajuns la 105 milioane de lei, dintre care 12 milioane…

- In Monitorul Oficial a fost publicata saptamana trecuta Legea 78/2018 privind exonerarea personalului platit din fondurile publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala. Este vorba despre bani pe care Curtea de Conturi a considerat ca au fost incasați nelegal de angajați din…

- Gelu Voican Voiculescu, Cazimir Ionescu, Razvan Theodorescu si Emil Cutean, toti apropiati de PSD, au incercat sa-l santajeze pe Claudiu Iordache, directorul Institutului Revolutiei (IRRD), spunandu-i ca, daca demisioneaza, vor opri o ancheta impotriva sa. „Sa ne lase functia de director libera, sa…

- Televiziunea Romana a primit, miercuri, 28 martie a.c, vizita a zeci de jurnalisti romani din comunitatile istorice romanesti din afara granitelor. Cei 30 de jurnalisti din Republica Moldova, Ucraina - Cernauti si Transcarpatia, din Serbia - Voivodina si Albania, alaturi de Veaceslav Saramet, Secretar…

- Imediat dupa ce Comisia speciala condusa de Florin Iordache a adoptat, ieri, raportul referitor la cele trei legi ale Justitiei, Kelemen Hunor plus alti patru lideri udemeristi au batut la usa biroului lui Dragnea. Noile legi ale Justitiei mai aveau, ieri, un singur hop de trecut pana la adoptare: votul…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost achitat definitiv vineri de Curtea de Apel Bucuresti, intr-un dosar in care era acuzat ca a impiedicat efectuarea unor controale ale Curtii de Conturi si nu a respectat dispozitiile legale privind prelungirea unor certificate…

- Dupa ce Curtea de Apel Ploiești a decis ca jurnaliștii Antena 3 trebuie sa plateasca suma de 300.000 de lei, daune morale, catre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa o emisiune care i-a adus atingere la nivelul imaginii. Judecatorii au decis și ca membrii trustului intact vizați trebui sa iși ceara…

- Imediat dupa ce a ajuns in Palatul CFR, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, l-a adus ca șef de cabinet pe Mihai Hura, un pensionar controversat cu state vechi la Curtea de Conturi și ministerele Economiei și Finanțelor....

- Birourile permanente reunite au aprobat marti, in premiera, constituirea unei comisii speciale care sa analizeze executia bugetara la Curtea de Conturi. Componenta comisiei va fi conform ponderii grupurilor parlamentare, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, conform Agerpres.Citește…

- Crește numarul proceselor! Afacerile dubioase din timpul mandatului il bantuie pe fostul primar al Buzaului Constantin Boșcodeala. Pe langa problemele penale pe care le are din cauza unor decizii luate pe langa lege, Boșcodeala trebuie sa dea socoteala in instanța și pentru mai multe contracte și plați…

- NEWS ALERT Miscare surprinzatoare. Dan Tapalaga si Cristian Pantazi au parasit Hotnews Cei doi jurnalisti, unul ediitor coordonator al sectiilor Actualitate si Politic, celalalt redactor sef al site-ului, au decis sa se desparta de proiectul online la care au lucrat in ultimii ani. Sub conducerea editoriala…

- Camera de Conturi din Bacau a verificat, anul trecut, 53 de instituții care funcționeaza cu bani publici, cele mai multe fiind ordonatori principali de credit (35) și ordonatori terțiari de credite (29). In Raportul public pe anul 2016 au fost semnalate peste 15 cazuri de incalcare a normelor in vigoare…

- Curtea de Conturi a constatat ca la Directia de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului Arges s-ar fi facut in anul 2016 plati nelegale. Astfel, raportul de control arata ca „urmare a verificarii fondurilor ...

- Primaria Sebeș a pierdut prima etapa a procesului cu Curtea de Conturi. Tribunalul Alba considera ca administrația locala trebuia sa preia construcțiile din Parcul Arini de la societatea Nichi Ardeal SRL. Primaria Sebeș a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat raportul Curții de Conturi…

- Activitatea Asociației Salvital a fost verificata de Curtea de Conturi. Perioada efectuarii acțiunii de control a fost din data de 27 noiembrie și pana in 15 decembrie 2017. Conform datelor, pentru anul 2017 asociația și-a propus venituri de 4.565 mii lei, iar realizarile au fost de 4.508 mii lei.…

- Curtea de Conturi a României a dat publicitii Raportul de activitate pe anul 2017 unde se arat clar cum concluziile verificrilor sale sunt contestate de cei incriminai i cum acetia pierd în instane în majoritatea cazurilor.Conform legislaiei în vigoare împotriva încheie...

- Proiectul USR pentru eliminarea pensiilor speciale, respins in Comisia pentru Munca Comisia pentru munca, familie si protectie sociala din Senat a dat, marti, un raport de respingere propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, initiata de parlamentarii USR. Potrivit expunerii de…

- Potrivit expunerii de motive a proiectului, numarul celor care beneficiaza de pensii de serviciu instituite prin legi speciale este de 184.000 de persoane, iar bugetul total pentru aceste pensii speciale a fost de 6,6 miliarde de lei in 2017. „Pensiile speciale ale civililor si militarilor…

- Pe 25 ianuarie, Paul Stanescu declara ca va demisiona din functie daca va fi inculpat in acest dosar. "In 2010, Curtea de Conturi a facut verificari de fond, a spus ca totul e in regula. Dupa aceea, un cetatean a carui identitate, spune DNA, nu a fost gasita a facut o sesizare in dosarul…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Arad a anuntat, joi, ca va infiinta o asociatie din care sa faca parte toate institutiile subordonate, astfel incat sa poata cumpara energie electrica mai ieftina de pe piata, pentru consumul propriu, direct prin Bursa de Marfuri, estimandu-se ca se vor economisi…

- Auditorii Curtii de Conturi imputa Primariei Ploiesti sume in cuantum de sute de mii de lei platite in mod nejustificat unor societati comerciale. Printre firmele beneficiare se numara un distribuitor de gaze naturale care a primit de la autoritatile locale o extindere a retelei platita din bani…

- Curtea de Conturi a publicat rezultatele controalelor efectuate la Consiliul Judetean Hunedoara si a stabilit ca in urma administrarii defectuoase a fondurilor, institutia a inregistrat o paguba de aproape 1,5 milioane lei.

- Curtea de Conturi a sustinut, in raportul pe anul 2016 care a fost publicat recent, ca Primaria Cluj-Napoca a avut prejudicii de 56 de milioane de lei. Una dintre problemele sesizate a fost cea privind finantarea evenimentelor culturale. Institutia de control sustine ca este nelegal ca municipalitatea…

- Potrivit celui mai recent raport al Curții de Conturi, in anul 2016, Consiliul Județean Bistrița-Nasaud nu ar fi incasat taxe in valoare de 82.000 de lei. Este vorba despre taxe la regimul drumurilor și taxe pentru mijloace de transport de mare tonaj.

- Controalele efectuate de Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri în 2016, care au generat prejudicii de 687,6 milioane lei și erori financiar-contabile de 43,225 miliarde de lei, potrivit Raportului Curtii de Conturi pe anul 2016.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a efectuat, in perioada 2014 - 2016, plati ilegale sub forma de premii \'pentru realizari deosebite in activitate\', in valoare totala estimata de 1,508 milioane lei, fara ca acestea sa fie prevazute in contractele colective…

- Curtea de Conturi a constatat ca, in 2016, Ministerul Mediului s-a improprietarit cu pamanturile furate de regimul comunist proprietarilor din Lacul Vacarești, terenurile nefiindu-le retrocedate nici pana astazi.

- Principalele abateri constatate de Curtea de Conturi in urma auditului derulat in 2016 la Ministerul Economiei, infiintat in baza OUG nr. 1/2017, prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, au vizat modul de utilizare a subventiilor primite pentru programe…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016.

- Plenul Comun al Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni marti la ora 14,00 pentru un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- Plenul Comun al Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni marti, incepand cu ora 14,00 pentru a da un vot pe inființatea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati…

- Ani de zile a fost așteptata decizia instanței in ceea ce privește procesul dintre Primaria Bistrița și Transmixt impotriva Curții de Conturi a Romaniei. Astazi, aceasta a fost facuta publica. Municipalitatea și Transmixt au invins!

- PSD face saptamana viitoare evaluarea secretarilor de stat. Conducerea partidului urmeaza sa se reuneasca in ședința Comitetului Executiv Național, miercuri, prima ședința de la votul pentru premierul Viorica Dancila. Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, la Parlament, și zvonurile privind execuțiile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca, dupa intalnirea cu reprezentantii grefierilor, s-a constatat ca acestora li s-au calculat gresit salariile de catre angajatii de la Resurse umane, informeaza AGERPRES . “Astazi (miercuri – n.r.) am constatat, dupa ce ne-am intalnit cu grefierii,…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat, miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Disputa din Parlament dintre PNL și PSD da naștere unor izbucniri nervoase. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o astfel de izbucnire, dupa un discurs al Ralucai Turcan.In plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților se discuta despre formarea unei Comisii de ancheta…

- Ce spune CJ Cluj despre decizia Curtii de Conturi Consiliul Judetean Cluj a transmis marti un comunicat de presa in care isi prezinta punctul de vedere legat de ce a constatat Curtea de Conturi la verificarea executiei bugetare a anului 2016. Sub titlul "Adevarul despre presupusele prejudicii…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a susținut o conferința de presa pentru lamuri acuzațiile legate de colaborarea SRI-presa-justiție. Invitat la declarații a fost și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate…

- Ana Birchall, propusa vicepremier pentru parteneriate strategice in Cabinetul Dancila, are, alaturi de sotul sau, cinci locuinte, doua dintre ele in SUA, investitii financiare in strainatate in valoare de 23 de milioane de euro, plasamente de 894.710 de lei, 60.272 de euro si 73.168 de dolari, precum…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a subliniat vineri ca datele referitoare la executia bugetara confirma criza economica a tarii. "Executia bugetara din 2017 si perspectivele pentru 2018 vor atrage cu siguranta procedura de infringement, pe 23 ianuarie Curtea de Conturi europeana a trimis…

- "In 2010, Curtea de Conturi a facut verificari de fond, a spus ca totul e in regula. Dupa aceea, un cetatean a carui identitate, spune DNA, nu a fost gasita, a facut o sesuzare in dos cu finantarea echipei de fotbal Alro Slatina si au inceput cercetarile. DNA Craiova a avut un expert, au verificat daca…

- Liderul de sindicat Marin Condescu cauta toate solutiile legale pentru a scoate bani de la asociatii Clubului de fotbal Pandurii Targu Jiu. Acesta sustine ca procurorii se vor sesiza de pe urma faptului ca asociatii au aprobat in CA si AGA cheltuieli la Clubul de fotbal, insa nu au achitat cotizatiile…

- Ion Iliescu, primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, locuiește intr-un apartament de lux pe care l-a achiziționat, insa, la preț de nimic. Ion Iliescu, care are o pensie substanțiala , locuiește intr-o vila de lux din cartierul Primaverii, in care a cumparat un apartament la un preț infim.…

- Cu siguranța, toți ne amintim de vocea crainicului care prezenta la radio cotele apelor Dunarii, insa mai puțin știm cui aparținea aceasta. Ei bine, este vorba de actorul Anton Filip, astazi, in varsta de 71 de ani. Acesta este, in continuare, la fel de pasionat de cuvinte și nu ezita sa se joace cu…

- Principalul partid de opozitie din Ungaria, Jobbik, de extrema-dreapta, a anuntat marti ca refuza sa plateasca o amenda record impusa de Curtea de Conturi (ASZ) cu cateva luni inainte de alegerile parlamentare, o masura pe care a denuntat-o ca fiind "politica", relateaza AFP. Alte patru…

- Toate persoanele fizice care in anul fiscal 2017 au obtinut venituri, altele decat cele salariale, vor fi obligate sa-si plateasca singure contributiile pentru sanatate si pensii dupa modificarile aduse Codului Fiscal privind transferul acestora de la angajator la angajat. Consultantii fiscali ai ANAF…

- Dupa un an și jumatate de la dezvaluirile din EVZ, Curtea de Conturi devoaleaza abuzurile Primariei din Navodari, care a sancționat cu o cifra uriașa o firma care i-a facut treaba, pe banii sai