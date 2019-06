Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Balan (29 de ani) este primul transfer al lui Mihai Teja la Poli Iași. Fostul varf al celor de la FC Voluntari se va duce direct in cantonamentul ieșenilor de la Bolu, Turcia. Adrian Balan a evoluat de-a lungul carierei pentru doar patru echipe. Și-a inceput cariera la Dinamo II, a mai evoluat…

- Suporterii lui Dinamo și-au pierdut rabdarea cu patronul Ionuț Negoița și i-au transmis acestuia doua mesaje dure la meciul din ultima etapa de play-out cu FC Voluntari, scor 0-0. „Cu tine salvator, Dinamo in mediocritate s-afunda / Negoița, impostorule, dai bani doar cu dobanda!" și „Sezonul urmator…

- Fostul patron al lui "U" Cluj si fost actionar la Dinamo, Florian Walter, este in stare critica. Acesta a fost internat la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti, dupa ce a suferit un atact cerebral, anunta ProSport. Conform sursei citate, sansele ca Walter (56 de ani) sa supravietuiasca sunt…

- In luna martie, Gabriela Firea a fost operata pentru a doua oara, anunțul fiind facut chiar de Primarul Capitalei. La mai bine de o luna de la intervenția chirurgicala, soțul acesteia, Florentin Pandele a dezvaluit ce probleme a avut soția lui. El a susținut, la un post de televiziune, ca soției sale,…

- Dinamo s-a impus pe terenul lui FC Voluntari, 2-1, intr-un meci in care mijlocașul Ionuț Șerban, 23 de ani, a fost titular dupa 3 ani in Liga 1. Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Ionuț Șerban și a recunoscut ca echipa sa e obligata sa-l foloseasca minimum 5 meciuri pe…

- Mattia Montini, atacantul italian al lui Dinamo, a marcat golul de 2-0 al partidei cu FC Voluntari, meci terminat 2-1 pentru „caini". Dupa ce a inscris in poarta ilfovenilor, in minutul 80, Mattia Montini a avut parte de o speritura serioasa. Italianul a vrut sa sarbatoreasca in fața fanilor, dar piciorul…

- Anamaria Prodan și Adrian Thiess s-au asociat intr-o firma de impresariat sportiv. Daca Anamaria Prodan este de mult timp in impresariat, Adrian Thiess este nou in aceasta meserie. El este omul care a adus Barcelona la București in 2012, pentru amicalul cu Dinamo, scor 0-2. Thiess este celebru datorita…