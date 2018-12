Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60 de persoane au fost arestate dupa proteste violente inspirate de miscarea "Vestelor Galbene" care au avut loc vineri la Bruxelles, in cursul carora doua masini de politie au fost incendiate, informeaza site-ul publicatiei The Financial Examiner.

- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea "Vestelor Galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti.

- Miscarea "Vestelor Galbene", care protesteaza fata de majorarea preturilor la carburanti si fata de erodarea nivelului de trai din Franta, a capatat o amploare nationala si afecteaza perspectivele Administratiei de la Paris, condusa de presedintele Emmanuel Macron, comenteaza Financial Times.

- Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in ultimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii. Potrivit publicatiei Le Monde si postului France Info, cresterea taxei pentru carburanti va fi suspendata. Premierul Edouard Philippe este asteptat sa anunte…

- Peste 50 de persoane au protestat, sambata seara, de Ziua Nationala, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, cerand ca Romania ”sa nu mai fie condusa de corupti”: ”Nu ar trebui ca romanii sa renunte la luciditate”,

- Autoritațile din Franța au utilizat gaze lacrimogene, grenade cu zgomot asurzitor si lumina orbitoare și tunuri cu apa impotriva „vestelor galbene” care au incercat, sambata, sa treaca de cordoanele de securitate de pe Champs Elysees. Scumpirea benzinei a generat panica in Franța și mișcari serioase…

- Nu mai e urma de dubiu. De 1 Decembrie sunt așteptate noi proteste similare celui de la 10 august, care a facut valva in presa internaționala și ne-a adus chiar și o rezoluție negativa in Parlamentul European. Pe grupul Diaspora Europeana sunt anunțate proteste atat in București, cat și in Alba -…

- Bogdan Chirieac, prezent in studio, a remarcat ca deputatul USR Cristian Seidler a afirmat la un moment dat ca ”este important sa spui intotdeauna adevarul”. Imediat i-a adresat intrebarea: ”Cum apreciați intervenția Jandarmeriei franceze impotriva protestatarilor din Paris de acum 24 de ore?…