- Sute de persoane, multe imbracate in veste galbene, au defilat sambata la Londra pentru a denunta austeritatea si a cere alegeri generale anticipate, reluand simbolul utilizat in manifestatiile care au loc in Franta de doua luni, potrivit AFP, scrie Agerpres. Politia nu a comunicat vreo cifra…

- Proteste in mai multe tari europene inainte de Craciun. Fortele de ordine sunt in stare de alerta in Spania, Portugalia si Franta, dupa ce miscarea vestelor galbene tinde sa se extinda si sa blocheze frontiere.

- ''Exista un al noualea deces, in aceasta dimineata la Agen (departamentul Lot-et-Garonne, sud-vestul Frantei). Este vorba despre o 'vesta galbena' care protesta afara, dar care nu respecta instructiunile de siguranta a traficului rutier'', a declarat ministrul de interne francez Christophe Castaner.…

- Fortele de ordine franceze au procedat la un numar record de 1.082 de interpelari sambata la Paris, cu ocazia unei noi actiuni de mobilizare a 39; 39;vestelor galbene 39; 39;, marcata de violente, potrivit cifrelor difuzate duminica de Prefectura Parisului, relateaza AFP citat de Agerpres.roMinisterul…

- Tensiunea era in crestere sambata in apropiere de Champs Elyseacute;es, la Paris, unde fortele de ordine au lansat primele gaze lacrimogene impotriva manifestantilor din miscarea 39;vestelor galbene 39;, adunati cu miile sa protesteze, cerand demisia lui Macron, relateaza AFP citat de Agerpres.roIn…

- Cele trei saptamani de proteste ale "vestelor galbene" au dat o lovitura serioasa economiei franceze, afectand in mod special retailerii, lanturile hoteliere si restaurantele, a declarat, luni, ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire. Dupa o intalnire cu organizatiile profesionale…

- Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta Ministerul francez de Interne, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Cel…

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ''veste galbene'', care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei. Miscarea…