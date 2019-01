Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Edouard Philippe a facut apel la restabilirea ordinii luni, dupa saptamani de proteste violente in legatura cu costurile ridicate de trai, relateaza agentia DPA. Philippe a declarat ca protestatarii miscarii ''vestelor galbene'' s-au radicalizat, declaratie facuta in…

- Proteste in mai multe tari europene inainte de Craciun. Fortele de ordine sunt in stare de alerta in Spania, Portugalia si Franta, dupa ce miscarea vestelor galbene tinde sa se extinda si sa blocheze frontiere.

- Autoritațile franceze au folosit gaze lacrimogene in Paris, impotriva persoanelor care protesteaza pe bulevardul Champs-Elysees fața de Guvernul lui Emmanuel Macron, relateaza site-ul postului ABC, potrivit MEDIAFAX.Prostele organizate de Mișcarea "Vestele Galbene" sambata au devenit violente…

- Mai multi protestari polonezi au preluat modelul francez al miscarii "Vestele Galbene" si au blocat una dintre cele mai importante autostrazi din Polonia, purtând veste reflectorizante, astfel de manifestatii fiind anuntate si în Croatia,

- Sute de opozanti pro-rusi din Muntenegru au purtat duminica veste galbene, devenit simbolul tulburarilor sociale in Franta, in timpul unei manifestatii impotriva unor procese lansate impotriva a doi dintre liderii lor, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Vrem sa facem ca in aceasta tara sa…

- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea "Vestelor Galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti.

- Parisul a asistat sambata la violențe de strada. Protestatarii s-au luptat cu forțele de ordine. Aproximativ 135.000 de persoane au participat la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta…

- O manifestanta a fost ucisa sambata in Savoia, la un baraj organizat de catre ”vestele galbene” ("gilets jaunes", in franceza), dar nedeclarat, lovita de o masina a carei soferita a fost cuprinsa de panica, a anuntat ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP.