- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost rugat la Bruxelles de jurnalistii straini sa comenteze despre protestele organizate de miscarea "Vestelor Galbene" din Franta, informeaza Mediafax."Vestele galbene. Avem veste galbene in masinile noastre, dar le folosim doar in caz de accident.…

- UPDATE 2: Poliția a anunțat ca au fost arestate 361 de persoane, majoritatea fiind arestari preventive. “In pofida unor momente tensionate pe Champs-Elysees și a catorva incercari de blocare a centurii periferice a Parisului, nu au fost raportate incidente majore”, scrie Le Parisien. UPDATE 1: Aproximativ…

- Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in ultimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii. Potrivit publicatiei Le Monde si postului France Info, cresterea taxei pentru carburanti va fi suspendata. Premierul Edouard Philippe este asteptat sa anunte…

- Guvernul francez a anunțat luni ca va suspenda creșterea taxei la carburanți, dupa ce aproximativ 136.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", relateaza site-ul postului BBC, conform Mediafax.Proteste majore au fost inregistrate…

- Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta Ministerul francez de Interne, citat de cotidianul Le Figaro.

- Revendicarile protestatarilor sunt justificate Cel putin 110 persoane au fost ranite, iar peste 270 au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor fata de preturile mari la carburanti si fata de scaderea nivelului de trai. Peste 100.000 de persoane au protestat in orasele Paris,…

