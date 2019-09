Miscarea pro-Brexit Leave.EU, fondata de milionarul Arron Banks, nu va fi obiectul unor urmariri penale pentru nereguli in cheltuielile de campanie in timpul referendumului din 2016 privind iesirea Regatului Unit din UE, a anuntat vineri politia britanica, relateaza AFP. "In cazul in care au fost comise incalcari tehnice ale legii electorale de catre Leave.EU in declaratiile sale de cheltuieli electorale (...), dovezile sunt insuficiente pentru a justifica o ancheta penala mai amanuntita", a declarat politia intr-un comunicat. In mai 2018, Comisia electorala britanica a aplicat Leave.EU o amenda…