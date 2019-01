Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea Populara Antimafie, condusa de Sergiu Mocanu, s-a lansat luni, 28 ianurie, in campania electorala pentru parlamentarele din 24 februarie. Sergiu Mocanu sustine ca a venit timpul ca cetatenii sa spuna „Nu” acestui sistem „de clanuri din Republica Moldova”.

- Partidul National Liberal in campania electorala pentru alegerile parlamentare din 24 februarie va promova mesajul unirii ca pe „o salvare de agonia ce urmareste ca un blestem populatia din Republica Moldova”. Mesajul a fost expus in cadrul actiunii de lansare in campanie a candidatului PNL pentru diaspora…

- "Unire sau agonie". Cu acest slogan s-a lansat, astazi, in campania electorala Partidul National Liberal. In lista de pe circumscriptia nationala PNL sunt 40 de candidati, primul fiind presedintele formatiunii, Vitalia Pavliceno.

- In debutul campaniei electorale pentru parlamentarele din 24 februarie promisiunile electorale vin la pachet cu acuzatii și atacuri intre concurenții inscriși in cursa. Socialiștii, care s-au lansat astazi in campanie, au fost ținta criticilor din partea Partidului Șor.

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova s-a lansat vineri, 25 ianuarie, in campania electorala pentru parlamentarele din 24 februarie. Evenimentul a avot loc in fata Arcului de Triumf din centrul Capitalei.

- Astazi Partidul Democrat din Moldova s-a lansat oficial in campania electorala pentru alegerile parlamentare din 24 februarie cu sloganul: Fapte, nu vorbe! De aceasta campanie va depinde daca in tara noastra se va pastra ordinea, stabilitatea politica, va continua cresterea

- Partidul Democrat din Moldova, condus de controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, s-a lansat vineri, 25 ianuarie, in campania electorala pentru parlamentarele din 24 februarie. Evenimentul a avut loc in fata sediului PDM din centrul Capitalei.

