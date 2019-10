Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia anticoruptie a lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost vizata marti de un nou val de perchezitii, care au dat o noua lovitura acestei miscari aflate mai mult ca oricand in colimatorul autoritatilor ruse, informeaza AFP potrivit Agerpres. Comitetul de ancheta…

- Autoritatile ruse i-au aplicat miercuri o noua lovitura principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, clasandu-i organizatia anticoruptie drept un ”agent strain”, o masura care o supune unei supravegheri sporite, relateaza AFP.

- "Presedintele Putin si-a reafirmat intregul sprijin politic, diplomatic si militar pentru Venezuela si pace. Sustinerea a venit cu cateva zile in urma...cu doua avioane cu personal al Comisiei de sprijin tehnico-militar. Specialistii rusi se afla in prezent in Venezuela. Au plecat specialistii (rusi)…

- Decizia fara precedent de a utiliza sase dintre cele mai avansate avioane de lupta de generatia a cincea ale Rusiei – aproximativ jumatate din lotul disponibil in prezent – intr-o misiune de escortare a lui Vladimir Putin este ultimul pas al campaniei de marketing pentru avioanele Su-57, potrivit National…

- Justiția rusa a înghețat conturile organizației și ale colaboratorilor principalului opozant al Kremlinului Alexei Navalnîi, vizat de catre o ancheta pentru spalare de bani, relateaza AFP. Tribunalul Presnenski a ordonat înghețarea conturilor "Fondului de lupta împotriva…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat duminica seara ca intentioneaza sa îl nominalizeze pe John Ratcliffe pentru postul de director al Comunitatii serviciilor de informatii americane, înlocuindu-l astfel de Dan Coats, care a decis sa demisioneze, informeaza site-ul Axios.com si postul…

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, care a fost arestat din nou miercuri la Moscova, a fost duminica spitalizat în urma unei reacții alergice acute, a informat purtatoarea de cuvânt a acestuia, scrie Mediafax, citând Reuters, iar peste 1.000 de persoane au fost reținute…