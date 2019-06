Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmul rus al internetului Roskomnadzor a anuntat luni ca celebra aplicatie de dating Tinder va trebui de acum incolo sa puna, la cerere, la dispozitia serviciilor de securitate ruse, printre care si FSB, datele utilizatorilor sai, relateaza AFP si Reuters. Roskomnadzor intocmeste o…

- Un grup de femei japoneze au inaintat luni o petitie guvernului pentru a protesta impotriva obligativitatii de a purta pantofi cu tocuri inalte la serviciu, relateaza AFP. Campania, desfasurata sub sloganul ''#KuToo'', un joc de cuvinte intre ''kutsu'' (''pantof'')…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american, Donald Trump, s-ar putea intalni fata in fata in curand, in Turcia sau cu ocazia summit-ului G20 din Japonia din iunie, a informat un oficial turc, conform Reuters.Oficialul a afirmat ca Erdogan l-a invitat pe Trump in Turcia…

- Candidatul partidului turc Stanga Democrata (DSP), Muammer Aydin, si-a anuntat duminica retragerea din cursa pentru alegerile locale de la Istanbul, a caror reluare pe 23 iunie a fost decisa de Consiliului Electoral Suprem (YSK), transmit Reuters si EFE, potrivit agerpres.ro.'M-am retras de…

- Președintele american a discutat la telefon cu omologul sau rus despre posibilitatea semnarii unui nou acord nuclear intre SUA, Rusia și China. Discuția celor doi lideri mondiali a durat o “puțin peste o ora”, relateaza Reuters. Donald Trump si Vladimir Putin "au discutat despre un acord nuclear, atat…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, in urma intalnirii cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, ca garanțiile de securitate oferite de Statele Unite nu vor fi suficiente pentru a asigura denuclearizarea Coreei de Nord, relateaza Reuters potrivit mediafax. Vladimir Putin și Kim Jong-Un…

- Seful statului american, Donald Trump, a anuntat marti ca SUA vor impune tarife vamale de 11 miliarde de dolari produselor provenite din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Informatia vine dupa ce, luni seara, biroul lui Robert Lighthizer, reprezentantul Special pentru Comert (USTR) al presedintelui…

- Procurorii niponi l-au arestat din nou pe fostul director general al Nissan, Carlos Ghosn, acuzandu-l ca a incercat sa se imbogateasca pe cheltuiala companiei. Arestarea, descrisa de expertii legali ca extrem de neobisnuita in Japonia pentru cineva care a fost eliberat pe cautiune, marcheaza…