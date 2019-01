Stiri pe aceeasi tema

- Noul sediu al IIB ar urma sa fie inaugurat in a doua jumatate a lui 2019 insa transferul complet de la Moscova la Budapesta ar urma sa dureze doi-trei ani, a apreciat Mihaly Varga. International Investment Bank (IIB) este o institutie fondata in 1970 ca un FMI al blocului economic estic CAER. IIB…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, in mesajul transmis la reinaugurarea Sinagogii Mari din Iasi, ca aceasta are o istorie care se intrepatrunde cu aceea a orasului si a comunitatii evreiesti. "Reinaugurarea celui mai vechi lacas de cult mozaic din Romania reprezinta, in anul in care celebram impreuna…

- Noua lege a exploatarii zacamintelor offshore de titei si gaze risca sa pericliteze sansa Romaniei de a deveni un producator important de gaz in Europa. Dar Guvernul de la Bucuresti nu pare deranjat. Potentialul zacamintelor de gaz din apele romanesti de la Marea Neagra, de pana la 200 de…

- "Vin direct din Ungaria si sunt de-a dreptul socat de un lucru care s-a intamplat sambata in Ungaria. Am fost impreuna cu viceprimarul municipiului Alba Iulia Gabriel Plesa la o reuniune aniversara cu prilejul Centenarului organizata de comunitatea romaneasca din Ungaria de la Jula. (...) Am avut…

- Autor: Adrian NASTASE Sunt multi prieteni si cunoscuti care ma intreaba de ce am organizat, in ultima vreme, in cadrul proiectelor Fundatiei Europene Titulescu, alaturi de alte actiuni, intalniri la nivel universitar, academic, cu profesori si asociatii din Rusia. Iata cateva argumente. Eu am crezut…

- Camera Deputaților a dezbatut moțiunea simpla „PSD ingroapa cultura chiar in anul celebrarii Centenarului”, depusa impotriva ministrului culturii, George Ivașcu. Documentul a pornit de la realitatea cu care se confrunta Romania in ceea ce privește degradarea monumentelor. Amintim faptul ca zilele trecute…

- Romania ocupa ultimul loc in Europa la siguranța auto, cu 98 de decese la un milion de locuitori in 2017, de aproximativ doua ori mai multe decat media Uniunii. In ultimii ani, cea mai mare creștere a numarului de accidente s-a consemnat pe autostrazi, insa cele mai periculoase drumuri sunt considerate…