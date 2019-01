Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European are trei sedii: la Bruxelles, Luxemburg si Strasbourg. Parlamentarii europeni calatoresc in orasul francez in fiecare luna pentru a participa la sedintele plenare.Sediul din Strasbourg "este folosit in jur de 40 de zile pe an si costa un miliard de euro'' pentru fiecare…

- Principalul partid de guvernamant din Italia, Miscarea 5 Stele (M5S), a emis luni un nou apel pentru inchiderea sediului Parlamentului European din Strasbourg, numindu-l "o risipa de bani", relateaza . Parlamentul European are trei sedii: la Bruxelles, Luxemburg si Strasbourg. Parlamentarii europeni…

- "Acordul pus pe masa este singurul, cel mai bun posibil", a insistat diplomatul francez in timpul unei sesiuni plenare din Parlamentul European, cu referire la "tratatul de retragere" a Marii Britanii din cadrul relatiei sale viitoare cu UE, aprobat duminica de liderii europeni in cadrul unui summit…

- „Alegerile europarlamentare de anul viitor au pus presiuni pe marile familii europene. Trebuie sa ințelegem ca in acest moment Romania, care are la guvernare cel mai mare partid social-democrat din intreaga Europa, este ținta atacurilor politice ale popularilor europeni in perspectiva alegerilor…

- Astazi, la Strasbourg, incepe o noua sesiune in plen a Parlamentului European, care ar urma sa se pronunte, maine, asupra unei rezolutii privind respectarea statului de drept in Romania, in aceeasi zi in care la Bruxelles va fi publicat raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru 2018. Proiectul…

- "Ne aflam cu toții in fața unui moment extrem de important ce va avea loc in aceasta luna in Parlamentul European, supunerea la vot a rezoluției „The rule of law in Romania”, miercuri, 14 Noiembrie, inițiata in urma sesizarilor venite din partea unor europarlamentari romani care, din nefericire,…

- UPDATE: Decizia Comisiei Europene de a respinge proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 'nu schimba nimic', a asigurat marti vicepremierul italian Matteo Salvini, intr-o declaratie data la Bucuresti in fata jurnalistilor italieni, transmite AFP.'Aceasta nu schimba nimic, sa o stiu…