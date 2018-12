Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic Judetean al Partidului National Liberal Mures a decis dizolvarea Biroului Politic Local al organizatiei municipale Targu Mures a formatiunii, dupa ce 9 membri din componenta acestuia si secretarul general s-au inscris in ALDE. "Biroul Politic Judetean al Partidului National…

- Conducerea PSD se reuneste azi, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv in care se va stabili ce ministri pleaca din Guvern. Potrivit unor surse politice, aproape o treime dintre actualii demnitari vor parasi Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie),…

- ALDE TURDA are un nou presedinte. Medicul VASILE GRUMAZ este noul președinte al Organizației ALDE TURDA, fiind votat in unanimitate in ședința Biroului Teritorial al Filialei ALDE CLUJ, din data

- Laszlo Diosi, presedinte si CEO al OTP Bank Romania, a fost inlocuit dupa 13 ani in care a ocupat functii de conducere in subsidiara locala a bancii ungare, dintre care 11 ani in pozitia de CEO. Potrivit unor surse din piata bancara, decizia a fost...

- Conducerea CJ Dambovița și 66 de primari din județ spun ca susțin scrisoarea discutata in CEx prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea. Aceștia atrag atenția asupra „situației dificile” in care se afla PSD și vor sa afle cine l-a inregistrat pe ascuns pe Adrian Țuțuianu, scrie Digi 24. Mai jos…

- Reprezentantii Politiei municipale Husi au fost solicitati sa intervina la o intalnire a Biroului permanent Judetean al PNL, dupa ce doi primari aflati in conflict cu conducerea formatiunii politice au intrat in sediul partidului si nu au vrut sa paraseasca sedinta cand le-a fost cerut acest lucru,…

- In PNL este pace doar pe moment. Odata cu intervenția președintelui Klaus Iohannis, in acest partid s-a instalat apatia. Ușurați ca fostul lider de partid a pus in cui intențiile lui Ludovic Orban de debarcare a unor lideri de filiale, cei vizați de acest pericol s-au intors la vechile obiceiuri.…

- Iranul are intre 3.000 si 4.000 de centrifuge operationale, incadrandu-se in continuare in limita admisa de acordul nuclear semnat cu marile puteri, a declarat miercuri presedintele Parlamentului iranian, Ali Larijani, relateaza Reuters preluata de AgerpresAnuntul inedit de date exacte privind…