- Emiratele Arabe Unite urmeaza sa-si redeschida joi ambasada de la Damasc, a anuntat Ministerul de Informatii din Siria, o miscare care reprezinta un mare impuls diplomatic pentru presedintele Bashar al-Assad din partea unui stat arab care i-a sprijinit in trecut pe oponentii sai, relateaza Reuters.

- Emiratele Arabe Unite isi vor redeschide joi ambasada de la Damasc, a anuntat un responsabil guvernamental sirian, la sapte ani de la ruperea relatiilor diplomatice pentru a protesta fata de reprimarea manifestatiilor de catre puterea siriana, la originea conflictului din Siria, informeaza joi AFP si…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 27 decembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt, in…

- Iranul doreste sa mareasca raza de actiune a rachetelor sale, a declarat marti un important oficial al armatei iraniene, o decizie care ar putea irita si mai mult Statele Unite care considera programul balistic al Teheranului o amenintare la adresa securitatii regionale, relateaza Reuters, informeaza…

- China si Panama au semnat 19 acorduri de cooperare in domeniile comertului, infrastructurii, bancar si in alte sectoare, cu prilejul primei vizite a presedintelui chinez Xi Jinping in statul central-american dupa stabilirea relatiilor diplomatice intre cele doua state in 2017, transmite Reuters.…

- Cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi complica strategia presedintelui SUA, Donald Trump, de contracarare a influentei Iranului in Orientul Mijlociu prin crearea unei aliante a natiunilor arabe, afirma oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Alianta…

- Ministrul de externe al Bahrainului, Khalid bin Ahmed Al Khalifa, a declarat sambata, in cadrul conferintei de securitate de la Manama, ca alianta de securitate care ar urma sa grupeze SUA, state din Golf, Iordania si Egipt, va incepe sa functioneze anul viitor, transmite Reuters. Potrivit…

- Ungaria va expulza un consul ucrainean în raspuns la expulzarea anuntata de Ucraina a unui consul ungar, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmit MTI si Reuters, citate de Agerpres.