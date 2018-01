Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si liderul PSD Neamt, Ionel Arsene.

- Liviu Pop, ministrul Educației Naționale, a susținut, astazi, la Bistrița, într-o conferința de presa, dupa o vizita oficiala efectuata în Ucraina, ca România nu își poate permite sa aiba români care sa nu aiba dreptul sa studieze în limba româna. “Ieri…

- „Intalnirea a fost un eșec”, au afirmat sursele citate care au precizat ca intalnirea dintre cei doi a avut loc in cursul serii de miercuri. Marian Oprișan nu a putut fi contactat pana la transmiterea acestei știri. Joi, liderul PSD a plecat intr-un un turneu prin judetele din Moldova unde se intalnește…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca lucrurile ”au evoluat firesc” intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider al PSD va fi istorie, iar premierul isi va putea forma guvernul dupa cum considera el.”Lucrurile au evoluat firesc,…

- Situația din PSD este una extrem de tensionata, iar prima runda care s-a desfașurat la Comitetul Executiv doar a imparțit taberele și le-a aratat lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea in ce poziții stau. Citește și: SURSE - CUTREMUR in Guvern: scandal intre Carmen Dan și Mihai Tudose Runda…

- La sfarșitul intalnirii de ieri a social-democraților, președintele PSD, Liviu Dragnea a anunțat ca in perioada 29-31 ianuarie Comitetul Executiv Național se va intruni, din nou, la Iași. Vor fi discutate aspecte ce tin de guvernarea Romanei si de viitoarea structura a Guvernului. Totodata, vor fi convocați…

- Tudose, intalniri cu mai multi lideri PSD, fara Dragnea - surse Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare…

- Petre Roman – personaj central al Revoluției și primul șef de guvern de dupa 1989 – vine la ”Interviurile Libertatea Live”, de la orele 11.00, pentru a vorbi despre momentele dramatice din urma cu 28 de ani. Implicat direct in schimbarea de putere din decembrie 1989, primul șef al Executivului Romaniei…

- Președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a anunțat public faptul ca nu susține proiectul colehgior sai din Parlament, privimd stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu.Acesta a precizat ca masurile propuse ”lipsesc de substanța infracțiunile…

- Pentru a doua oara intr-o luna, filosoful Mihail Șora, care in noiembrie a implinit 101 ani, a venit in randul protestatarilor pentru a dreptate și o Romanie mai buna. In aceasta seara, pe un ger naprasnic, acesta a participat la protestul de la Iași. Cu cateva ore inaintea protestului, Mihai Sora postase…

- La capitolul cheltuieli pentru copii, parinții romani cedeaza mult mai repede in comparație cu parinții din alte țari din Uniunea Europeana. Un studiu realizat recent arata ca romanii iau pe datorie telefoane și haine scumpe pentru copii. Foarte mulți romani susțin ca internetul și rețelele de socializare…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au in lucru introducerea unei noi taxe „pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum”, aceasta fiind cauza pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018, susține, intr-o postare duminica pe Facebook, senatorul PNL, Florin…

- ”Reteaua Soros functioneaza ca un partid, care doreste sa destabilizeze si sa slabeasca guvernele care iau atitudine impotriva aducerii musulmanilor. Din acest motiv, ma astept ca reteaua Soros sa faca propaganda in Ungaria, sa consolideze ONG-urile, sa plateasca sute, chiar mii de oameni, iar pentru…

- Acordul de incetare a focului semnat in urma cu trei ani nu a reusit sa opreasca confruntarile dintre separatisti si fortele de securitate ucrainene, ambele tabere acuzandu-se reciproc de incalcarea prevederilor acordului. Potrivit unui comunicat emis de catre Armata ucraineana, confruntarile…

- PSD Iasi se dezice categoric de declaratiile “apartidicului” Catalin Ivan, care “se agata in continuare si de PSD si de functia de europarlamentar” si ii cere sa demisioneze. PSD Iasi spune, intr-un comunicat de presa transmis vineri seara, ca Ivan nu mai face parte din organizatia PSD Iasi, fiind exclus…

- "Domnule ministru, ma bucur sa va urez bun venit in Moscova, aceasta este deja a treia intalnire a noastra din ultimele luni. Contactele dintre noi nu trebuie sa ramana doar contacte, ci sa produca rezultate concrete, care sa duca relatia noastra la un alt nivel. Sunt convins ca vizita de astazi…

- Avem cel puțin doua Romanii paralele și fiecare zi nu face decat sa ne dovedeasca asta. Ultimul „episod” a fost povestit pe Facebook de deputatul USR de Timiș Catalin Drula și are in centru sistemul sanitar și cei care il conduc, in lumea carora totul e bine.

- „Varujan Vosganian se face ca nu intelege titlul motiunii de cenzura initiata de PNL: "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", insinuand niste asocieri naziste si rasiale pe care doar dansul le vede. Vreau sa-i explic domnului Vosganian sa caute motive ceva mai serioase pentru care nu doreste…

- Atentionarile vizeaza judetele Vrancea, Iasi, Bacau, Vaslui, Botosani, Galati, Neamt si Suceava si sunt valabile pana la ora 10.00. Ceata determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Izolat, va burnita. Potrivit Centrului Infotrafic, pe mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in statiunea Baile Herculane, ca de anul viitor vor incepe mai multe investitii in zonele balneare, scrie Agerpres.ro. 0 0 0 0 0 0 "Am vorbit si cu domnul prim-ministru si cu colegii mei atat…

- ”Raportul administratorului special al RADET dovedeste cat de proasta a fost decizia bagarii in insolventa a companiei si cat de mare este dezinteresul Primariei Generale pentru a investi in refacerea si inlocuirea retelei invechite de distributie a energiei termice”, sustine Cristian Busoi, intr-un…

- Liderul PRU, Bogdan Diaconu, arunca bomba in aceasta dimineața pe scena politica. Acesta susține miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca fostul director SRI, Virgil Magureanu, i-a impus lui Victor Ponta numele formațiunii politice PRO Romania. „Sa accept ca Virgil Magureanu sa mai papușeze scena…

- Dragnea, atac la adresa lui Kovesi: Va pleca cu tot cu funcția. E un sfarșit in toate Dupa ce procurorii anticorupție l-au acuzat oficial pe Liviu Dragnea de cinci infracțiuni și au afirmat ca acesta se afla in spatele firmei Tel Drum, liderul PSD a lansat un val de atacuri la adresa șefei DNA, Laura…

- Premierul Mihai Tudose a fost intrebat, duminica, de jurnalisti, ce mesaj are pentru cei care au anuntat ca vor protesta in cursul serii fata de masurile fiscale adoptate de Guvern, el precizand ca este "dreptul lor civic". Romanii ies din nou in strada si protesteaza fata de modificarile…

- Motiunea de cenzura pe care PNL intentioneaza sa o depuna in Parlament reprezinta un ''semnal puternic'' pentru a opri guvernarea PSD - ALDE, ''obiectivul maximal'' al acestui demers fiind demiterea Guvernului, a declarat, sambata, la Iasi, vicepresedintele liberal Cristian Busoi. 0 0 0…

- Inca o data se dovedeste ca Iasul are lideri extrem de slabi! Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa, este atat de slab, incat nu este consultat nici macar cand se schimba un portar prin institutiile iesene. Cat despre numirile de directori, acestea sunt apanajul liderilor cu trecere la Bucuresti, ca Ionel…

- Presedintele moldovean a avut, luni, o intrevedere cu Daniel Ionita, ambasadorul Romaniei la Chisinau. In cadrul acestei intalniri, Dodon i-a inmanat o scrisoare ambasadorului roman adresata presedintelui Klaus Iohannis. ”Un temei important pentru intalnirea de astazi a fost dorinta mea…

- Situația tensionata din Catalonia i-a determinat pe unii politicieni- nu știm daca este pentru imagine sau din pura solidaritate- sa posteze mesaje de incurajare și de susținere pentru romanii care traiesc acolo. Ludovic Orban, președintele PNL, a facut pe Facebook acest lucru. Reacțiile din partea…

- Romanii par sa fie mai pesimisti. Doar unul din patru crede ca lucrurile merg in directia buna in Romania, in scadere cu 7 puncte procentuale fata de martie 2017. Asta arata eurobarometrul realizat de institutul Kantar, la comanda Parlamentului European. Romania inregistreaza cea mai mare scadere a…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a explicat, marti, la Parlament, susținerea in Comitetul Executiv Național pentru Rovana Plumb și Sevil Shhaideh. ”Sunt institutii, poate si persoane, care vor sa confiste acest guvern. E guvernul nostru, a celor care au caștigat alegerile,…

- Au fost necesari ZECE ani pentru pregatirea crearii unitatii de arsi grav de la Floreasca, din 2004 pana in 2013. Statul roman nu a fost in stare in acest timp sa puna pe hartie necesarul de tehnologie care sa utilizeze aceasta sectie. O poveste trista despre sifonari de bani, coruptie si deci, pana…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in tara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania conditiile necesare, a declarat, marti, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Romania are o problema demografica, inclusiv…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat ca a votat impotriva solicitarii DNA de incepere a urmarii penale pe numele Rovanei Plumb.Citește și: ALERTA - Rovana Plumb a fost scapata in Parlament: lovitura pentru DNA in Dosarul Belina ”Am votat impotriva”, a…

- Deputații au votat masiv impotriva cererii DNA pentru inceperea urmaririi penale pe numele Rovanei Plumb, fostul ministru al Fondurilor Europene.Deputații au votat cu 183 de voturi impotriva și 89 pentru. Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut sesizarea Camerei Deputatilor…

- Cererea DNA de incepere a urmaririi penale a ministrului demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, va fi la vot final pe ordinea de zi de marti a plenului Camerei Deputatilor, dupa ce luni comisia juridica a votat impotriva ridicarii imunitatii lui Plumb.

- Dupa ce seara trecuta deputatii juristi au dat aviz negativ cererii procurorilor anticoruptie formulate pe numele fostului ministru Rovana Plumb, in dosarul “Insula Belina”, solicitarea urmeaza sa intre, in orele urmatoare, la votul in plen. Prezenta la Parlament, in cursul zilei trecute, social-democrata,…

- In Camera Deputaților se va vota, marți, solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale pe numele Rovanei Plumb, in ”Dosarul Belina”, un dosar in care s-a vehiculat ca principala ținta a procurorilor este liderul PSD, Liviu Dragnea.Citește și: EXCLUSIV - DNA, despre dosarul in care ar fi vizat…