- Consiliul Județean Timis va construi doua case de tip familial in localitatea timișeana Gavojdia. In plus, in localitate va fi inființat și un centru de zi... The post Case de tip familial, construite de CJT pentru copiii dintr-un centru de plasament appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele rus Vladimir Putin, aflat in plina criza cu Occidentul, a indemnat, in vizita sa la Roma, la relatii cu Uniunea Europeana (UE) fara sanctiuni si a multumit Italiei pentru eforturile sale in acest sens, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu a dat LOVITURA in Parlamentul European:…

- Consiliul Județean Timiș intenționeaza sa construiasca un centru in cadrul caruia persoanele care doresc sa-și gaseasca un loc de munca sunt sprijinite gratuit. Este vorba de un centru comunitar de invațare permanenta, care va fi construit cu bani europeni. Concret, instituția a accesat peste 1,3 milioane…

- Vești bune aduse de Consiliul Județean Timiș. Reprezentanții instituției informeaza ca va fi asigurat accesul rapid catre și dinspre DN6 pentru locuitorii comunei Tomnatic, prin ranforsarea și modernizarea drumului județean 692B. Investiția este gandita și in perspectiva viitorului centru de legume…

- Drumul județean din Timiș care va face legatura cu viitorul centru de legume și fructe din Timiș, ce va prinde contur la Tomnatic, va fi modernizat cu ajutorul banilor de la Consiliul Județean Timiș. Este vorba de DJ 692B, care va permite accesul mult mai rapid catre și dinspre DN6, pentru locuitorii…

- 1.750 de copii din județul Vaslui sunt in plasament la asistenți maternali.Dintre cei 159 de tineri care au implinit 18 ani, 126 au ramas in familiile de imprumut.Claudia este unul dintre ei și are o poveste speciala.Abandonata de doua ori, din cauza handicapului grav, fata și-a gasit un camin in casa…