Mișcare pe scena politică: Membri PNL, trecere la ALDE Se fac miscari importante pe scena politica, in an electoral. Mai multi primari de la PNL si-au declarat sustinerea fata de cei de la ALDE, potrivit surselor Antena 3. Ei nu pot pleca oficial dintr-un partid in altul pentru ca legea nu le permite, intrucat isi pierd mandatul. Este vorba despre mai multi primari de comune, din judetul Timis. Acestia sunt nemultumiti de faptul ca Ludovic Orban nu conduce partidul asa cum si-ar dori ei, ca nu-i asculta si ca toate deciziile importante se iau in Bucuresti, la centru, iar oamenii din teritoriu nu sunt ascultati atunci cand au o problema,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

