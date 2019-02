Stiri pe aceeasi tema

- Germania se pregateste pentru una din cele mai mari cresteri ale consumului de gaze naturale din ultimele doua decenii, indiferent de criticile venite din partea oficialilor americani potrivit carora nu ar trebui sa fie atat de dependenta energetic de Rusia, apreciaza analistii intervievati de Bloomberg.…

- Cotidianul conservator german Die Welt vede in proiectul gazoductului Nord Stream 2 un mijloc pentru Rusia de a-si intari puterea in Europa printr-un mai mare control asupra alimentarii cu energie, comenteaza agentia germana de presa (DPA) preluate de agerpres. "Acum, Berlinul si-a folosit…

- In acest moment, nu mai exista nici cea mai mica indoiala. Președintele Klaus Iohannis a tradat Romania. In interesul Rusiei și Germaniei. In timp ce intreg Guvernul și majoritatea parlamentara, susținuți de partenerul nostru startegic, Statele Unite, și de majoritata covarșitoare a membrilor Uniunii…

- Acuzații extrem de grave și de dure la adresa președintelui Klaus Iohannis. Jurnalistul Sorin Roșca Stanescu susține intr-un comentariu ca președintele Klaus Iohannis a tradat interesele strategice ale Romaniei și ale partenerului american in favoarea Rusiei și Germaniei in Cazul gazoductului Nord…

- Germania nu va deveni dependenta de gazele rusesti din cauza proiectului Nord Stream 2, a sustinut joi cancelarul Angela Merkel. Ea a insistat ca Ucraina trebuie sa ramana o tara de tranzit pentru gazele livrate de Rusia, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Italianul care…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au cerut Moscovei intr-un comunicat comun sa elibereze marinarii ucraineni capturati luna trecuta in Stramtoarea Kerci. Cei doi lideri si-au exprimat ingrijorarea fata de „situatia drepturilor omului in Crimeea, anexata de Rusia…