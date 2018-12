Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a facut, miercuri, cu ocazia Craciunului, o vizita neasteptata trupelor americane stationate in Irak, in prima sa vizita intr-o zona de conflict dupa aproape doi ani de la preluarea mandatului si la cateva zile dupa anuntul retragerii trupelor SUA din Siria, transmite…

- Democratii il acuza pe Donald Trump ca a aruncat Statele Unite in ”haos” in ajunul Craciunului - turbulente financiare, paralizia unei parti a administratiilor americane, destituirea socanta a secretarului american al Apararii -, in contextul in care nu se contureaza vreo iesire imediata din "shutdown",…

- Președintele SUA, Donald Trump, și Prima Doamna a Americii, Melania Trump, au fost fotografiați la Casa Alba, in cadrul unei ședințe foto oficiale cu ocazia Craciunului. Cei doi s-au fotografiat langa decorațiunile de Craciun concepute de Melania Trump.

- Presedintele francez Emmanuel Macron este perceput adesea de partenerii sai europeni drept 'un bastion impotriva populismului', iar dificultatea sa pentru a face fata revoltelor 'vestelor galbene' provoaca ingrijorarea vecinilor Frantei, estimeaza observatori internationali, relateaza…

- Donald Trump si-a manifestat via nemultumire in legatura cu secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, pe care il considera responsabil de alegerea presedintelui bancii centrale a carui politica de majorare a dobanzilor i-ar putea ameninta campania prezidentiala din 2020, a afirmat vineri cotidianul Wall…

- Un judecator federal a decis vineri ca jurnalistul CNN Jim Acosta trebuie sa isi primeasca inapoi acreditarea la Casa Alba, scrie globalnews.ca, conform news.roJudecatorul Timothy Kelly, care a fost numit de presedintele Donald Trump, si-a anuntat decizia in Washington. CNN a dat in…

- Presedintele american Donald Trump, care va fi prezent la Paris pentru celebrarea centenarului de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, nu va participa in schimb, duminica, la Forumul de pace organizat la initiativa presedintelui Emmanuel Macron, potrivit unuia dintre organizatori, informeaza AFP.Intrebat…

- Reporterul Jim Acosta l-a intrebat pe Trump, in timpul unei conferinte de presa, despre afirmatia presedintelui potrivit careia ar fi existat pericolul unei invazii iminente de refugiati. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Din contra, Acosta a continuat sa insiste cu intrebari adresate presedintelui…