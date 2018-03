Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite al Camerei Deputatilor si Senatului discuta marti organizarea unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca aceasta sedinta solemna reprezinta una dintre temele…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a oferit mesajul serii. PSD stie deja cum va fi ales contracandidatul lui Klaus Iohannis pentru prezidentialele din 2019. Desi se zvonea ca alesul va fi din afara partidului sau PSD il va sustine pe Calin Popescu Tariceanu, Dragnea a negat vefement."Ditamai partidul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca vrea sa organizeze, pe 27 martie, o sedinta solemna a celor doua Camere ale Parlamentului pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. "In temeiul art 97 alin (1) din Regulamentul Senatului, solicitam retragerea…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a ajuns la Bucuresti, unde il asteapta o zi plina de intalniri pe tema justitiei. Primele discutii au fost cu Dragnea si Tariceanu, urmeaza intrevederi cu presedintele si premierul, dar si cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu ministrul Justitiei,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.Dupa intalnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, Timmermans…

- Prim-vicepreședintele Comisie Europene, Frans Timmermans, a sosit, joi, in Romania pentru o serie de intalniri care vizeaza viitorul Romaniei in Uniune. Demnitarul european s-a intalnit deja cu liderul Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Oficialul se va intalni cu președintele Klaus Iohannis, cu președintele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. ”Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-sef) si cu…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat ca in cursul zilei de luni a avut o intalnire cu un vicepresedinte al celor de la Universal Studios care i-a prezentat dorinta de a veni pentru productii in Romania, iar el si-a aratat discutia totala, urmand ca subiectul sa fie discutat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz contrar…

- Tariceanu, despre declaratiile Mihaielei Moraru Iorga: Seful statului ia act si trebuie sa mai faca si altceva Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului nu poate 'sa ramana indiferent' la 'dezvaluirile extrem de grave' ale fostului procuror DNA Mihaiela Moraru…

- "Romanii cu contracte part-time vin cu bani de-acasa ca sa-și plateasca obligațiile fiscale" Liderul grupului parlamentar al PNL din Senatul Romaniei, Iulian Dumitrescu (foto), cere șefilor partidelor aflate la putere, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, sa respinga ordonanța care ii face pe romanii…

- "Socialistii grupati in PSD-ALDE isi continua ofensiva de a-si largi bazinul electoral. Mai nou, doresc sa ofere Casei Regale statul de institutie publica, adica sa ii transforme pe membrii Casei Regale in asistati social care sa primeasca fonduri din taxele si impozitele platite de cetatenii Romaniei",…

- "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom avea o evaluare a activitatii fiecarui ministru in parte. (...) Pe fiecare minister vom face aceste analize. (...) In functie de termene, de implementarea masurilor din programul de guvernare, vom…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului, așa cum prevede legislația, in prezent. Afirmația lui Tariceanu vine in contextul scandalului legat de renunțarea de catre Guvern a protecției SPP, in urma…

- Ce iși propun PSD și ALDE, in noul Program de Guvernare. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, duminica, la Parlament, ca romanii vor avea mai mulți bani și se dorește continuarea luptei cu statul paralel. Potrivit acestuia, printr-o relatie „solida” Guvern – Parlament se va putea „restabili…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania și evoluța discuțiilor privind modificarea Legilor Justiției. Raspunsul vine dupa ce șefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentanților CE ca „nu…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania și evoluța discuțiilor privind modificarea Legilor Justiției. Raspunsul vine dupa ce șefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentanților CE ca „nu…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, si Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului si al ALDE, afirma, intr-o scrisoare comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt ingrijorati cu privire la "modul incorect" in care aceasta a fost informata "in…

- Comisia Europeana a transmis un raspuns catre Digi24, dupa ce președinții celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au spus ca oficialii europeni nu sunt bine informați in ceea ce privește modificarea legilor justiției și a Codurilor penale.

- Adresata domnului președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, și domnului președinte al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, Calin Popescu-Tariceanu, lideri ai Coaliției de guvernare Stimați Domni Președinți, Am urmarit cu multa atenție declarațiile dumneavoastra din ultimele…

- Raspunsul vine dupa ce sefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentantilor CE ca „nu sunt corect informati". „Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania li evolutia discutiilor asupra acestor legi in decurs de mai multe…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat, joi, intr-o…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, de Ziua Culturii, ca o „treime dintre romani nu citesc anual nici macar o carte, iar limba romana este victima de serviciu a discursului public”. „Marcam Ziua Culturii Nationale in anul Centenarului si cu un an inaintea asumarii de catre Romania a Presedintiei…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- Ce sume uriașe le intra in buzunar parlamentarilor incepand cu 1 ianuarie 2018 Parlamentarii au votat pe banda rulanta și la viteza maxima bugetul pe anul 2018. Nu s-au abținut de la vot nici demnitarii din opoziție! Este un comportament firesc, dat fiind ca aleșii sunt primii beneficiari ai legii salarizarii…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina statului roman. El a fost imediat corectat de unul din initiatorii legii privind statutul Casei Regale, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Acesta a spus…

- In timp ce ASR Margareta, Custodele Coroanei, anunta ca va petrece Craciunul si Revelionul la Savarsin cu sotul si surorile sale, Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- "Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 instituie un nou tip de unitati de invatamant preuniversitar, invatamantul agricol preuniversitar. Aceste noi reglementari impun, insa, o reanalizare de catre Parlament atat sub aspectul corelarii acestora cu actualele…

- Premierul Mihai Tudose ar dori ca Palatul Elisabeta sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, conform unor surse oficiale. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus, pe 7 noiembrie, o initiativa…

- Guvernul Mihai Tudose nu susține Legea privind Statutul Casei Regale, initiata de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, informeaza Antena 3, citand surse politice. Precizam ca avizul in acest caz va fi unul consultativ.Presedintele Senatului, Calin Popescu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si senatorul USR Mihai Gotiu au avut, miercuri, un schimb de replici pe holurile Parlamentului, cei doi acuzandu-se reciproc de incalcarea regulamentului Senatului, potrivit NEWS.RO.”Vreau sa-i transmit domnului presedinte, si sa-i transmiteti…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea actului normativ care modifica si completeaza Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, motivand ca actul normativ contine dispozitii neclare si care…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea actului normativ care modifica si completeaza Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, motivand ca actul normativ contine dispozitii neclare si care…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a depus o coroana de flori si s-a recules la catafalcul Regelui Mihai, la Castelul Peles. Si presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si, respectiv, Liviu Dragnea, au venit la Peles pentru a prezenta condoleante, transmite News.ro .…

- Mai mulți oameni politici au adus miercuri un omagiu Regelui Mihai, la Sinaia. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose alaturi de mai mulți miniștri ai Executivului, au depus flori și s-au recules la catafalcul fostului…