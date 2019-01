Concert Bullet For My Valentine la Bucuresti pe 8 aprilie

Bullet For My Valentine revin la Bucuresti pe 8 aprilie 2019 la Arenele Romane (cort incalzit). Biletele se pun in vanzare vineri pe 11 ianuarie la ora 10:00. Bullet for My Valentine sau mai pe scurt BFMV au 20 de ani de activitate, totul incepand in Bridgend din Tara Galilor. Initial… [citeste mai departe]