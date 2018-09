Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele trei zile ale saptamanii trecute le-am petrecut in preajma rock-ului, obligatiile de prezentator la Bucovina Rock Castle impiedicandu-ma sa vad in direct meciurile din intregul weekend, ceea ce inseamna ca nici macar luftul antologic al lui Cristiano Ronaldo nu l-am admirat decat intr-un ...

- Tehnicianul Devis Mangia a declarat ca nu se va ruga la Sfanta Maria ca echipa sa CSU Craiova sa se califice in play-off-ul Ligii Europa, dupa returul cu RB Leipzig, informeaza news.roIntrebat daca se roaga la Sfanta Maria ca sa se califice cu echipa sa, Mangia a raspuns: "Sfanta Maria trebuie…

- Cornel Dinu, fostul capitan, antrenor si conducator al clubului fotbal Dinamo Bucuresti, implineste joi 70 de ani, iar gruparea "alb-rosie" a tinut sa marcheze acest moment printr-un mesaj postat pe contul Facebook, insotit de o fotografie a fostului fundas, care a imbracat de 75 de ori tricoul nationalei…

- Ampla actiune de salvare a copiilor prinsi in pestera Tham Luang din Thailanda s-a incheiat cu succes dupa ce toti cei 13 membri ai echipei de fotbal au fost scosi la suprafata in viata. Inca patru copii si antrenorul lor, care au fost blocati timp de peste doua saptamani in pestera Tham Luang din Thailanda,…

- Cei 12 jucatori ai echipei de fotbal de juniori si antrenorul lor, gasiti luni in viata de catre salvatori, ar putea ramane blocati in pestera pentru cateva luni, sau ar putea sa invete sa foloseasca echipamentul scafandrilor pentru a iesi la suprafata, relateaza BBC.

- Jucatorii echipei de fotbal blocati intr-o pestera din Thailanda de noua zile au fost gasiti in viata luni de catre fortele navale speciale, care s-au alaturat echipelor de interventie, relateaza BBC.

- Palatul Ghika din Comanești a fost gazda unei lansari de carte despre istoria diplomației și sportului in Balcani. Tema este originala și a fost tratata de moineșteanul Paul Claudiu Cotirleț. El este doctor in istorie, lector al Colegiului Național... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Surpriza pentru cei 16 mii de beneficiari ai campaniei "O noua viata". Dupa ce au primit produsele necesare pentru ingrijirea bebelusilor in primele luni de viata, Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss a lansat astazi un concurs dedicat mamicilor.