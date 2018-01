Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta care au publicat cercetarea in Journal of Personality and Social Psychology au descoperit ca mirosirea hainelor purtate de persoana iubita scade nivelul de cortizol, supranumit si hormonul stresului, si confera o stare de calm.

- Barbații și femeile casatorite se simt mai fericiți decit persoanele singure, chiar daca in timp, sentimentul pozitivitații casatoriei se diminueaza. Cei casatoriți sau care traiesc in perechi simt o mai mare satisfacție, decit oamenii singuri, conform unui studiu recent realizat de cercetatori canadieni…

- Oamenii de știința japonezi au creat un tip de sticla din polimeri sintetici, care se autorepara in caz de spargere. Presa scrie ca, in timpul experimentului, oamenii de știința au imparțit materialul inovativ in doua parți și apoi l-au lipit unul de celalalt. Jumatațile s-au unit in citeva minute.…

- CHIȘINAU, 16 dec — Sputnik. Modificarile chimice care apar în creier din cauza dependentei de telefoanele inteligente pot fi legate de dezvoltarea unor tulburari precum depresie sau anxietate la tineri, arata un studiu. Oamenii de stiinta de la Universitatea Coreea din Seul…

- Oamenii de știința de la Universitatea Columbia (New York, SUA) au descoperit ca grasimile saturate, care fac parte din componența uleiului de palmier și din grasimile animale distrug membranele celulare si duc la moartea celulelor. Despre acest lucru se spune intr-un studiu, publicat in revista Proceedings…

- Un studiu aparut in Journal of Environmental Health a scos la iveala faptul ca lamaia poate fi o sursa de contaminare cu bacterii. Cercetatorii au colectat felii de lamaie de la 21 de restaurante diferite, din mai multe vizite consecutive....

- Studiul, realizat de cercetatorii de la Texas A&M University, analizeaza felul in care oamenii reusesc sa dea dovada de stapanire de sine atunci cand e vorba de cumparaturi si a ajuns la concluzia ca e nevoie de cumpatare pentru realizarea scopurilor importante.''Incercati sa va pastrati…

- Mai multe perchezitii, la care au participat politisti constanteni, avand suportul Directiei Operatiuni Speciale, au avut loc ieri dimineata pe raza mai multor judete. Oamenii legii aveau informati potrivit carora in județele Galați, Braila și Tulcea, unde au fost efectuate nu mai putin de 17 perchezitii,…

- O echipa de oameni de știința aflata in cautarea unor indicii cu privire la longevitate și-a concentrat cercetarile in zona a noua sate indepartate din regiunea Cilento din sudul Italiei unde sute de locuitori au peste 90 de ani.Studiul s-a concentrat pe 29 dintre aceștia, participanții…

- Cercetatorii de la o universitate din Australia au incercat sa stabileasca cum arata barbatul ideal in concepția femeii anului 2017, iar rezultatul nu este deloc surprinzator. Trebuie sa fie inalt, cu mușchi și abdomen plat. Veste proasta pentru barbații sensibili și slabi, dar vechile reguli se aplica…

- Oamenii de știința tot cauta planete extra-solare care sa semene cu a noastra, iar descoperirile pe care le-au facut și continua sa le faca sunt fascinante. Cercetatorii au descoperit planeta Kepler-62f la mai puțin de 1.200 de ani-lumina de noi. Anul trecut insa au descoperit Proxima b. Aceasta se…

- Cu cateva saptamani inainte de sarbatorile de sfarsit de an, cercetatorii de la universitatea din Oxford afirma ca un fragment de os analizat recent ar putea fi al Sfantului Nicolae, cel care a inspirat povestea lui Mos Craciun, relateaza AFP. Cercetatorii au studiat un micro-esantion de fragment…

- Cercetatorii au studiat un micro-esantion de fragment osos si o datare cu carbon a permis stabilirea faptului ca relicva dateaza din secolul al IV-lea dupa Hristos, respectiv epoca in care a murit Sfantul Nicolae (in jurul anului 343 dupa Hristos), potrivit istoricilor. "Rezultatele sugereaza ca fragmentul…

- Politia britanica a facut o descoperire socanta intr-o locuinta in valoare de 800.000 de lire sterline inchiriata pe platforma de home-sharing Airbnb. Oamenii legii au aflat ca cel care a inchiriat casa era un proxenet care obliga doua femei sa se prostitueze.

- De la Constanta a ajuns, vineri dimineata, un autocar inscriptionat cu semnul electoral PSD, in care erau aproximativ 100 de persoane. "Am venit pentru ca sunt romanca. Si pentru ca este ziua noastra. Nu vreau sa-l fluier pe Iohannis, pentru ca este roman ca mine, presedintele tarii, si…

- Tuturor ni s-a intamplat sa avem ganduri persistente, de care pur si simplu nu putem scapa oricat am incerca. Oamenii de stiinta ar putea sti care este secretul pentru a scapa de ele. Cercetatorii au descoperit recent o substanta chimica din regiunea „memoriei“ din creier care ne permite sa suprimam…

- Cercetatorii americani au creat o metoda revolutionara de regenerare a dintilor, ce utilizeaza raze laser de mica intensitate care stimuleaza procesul de activare a celulelor susa ale pacientilor, informeaza Reuters.

- Cercetatorii avertizeaza ca dorinta de a fi mereu sanatosi s-ar putea intoarce impotriva oamenilor in doar cativa ani. Se pare ca dependenta de medicamente ne face din ce in ce mai vulnerabili

- Incalzirea globala topeste gheata de la cercurile polare intr-un ritm accelerat, iar la iveala ies lucruri neasteptate. Printre obiectele descoperite in zonele respective se numara: - Cranii de oameni alungite artificial, despre care nu se stie cum au ajuns acolo - Un meteorit - Un obiect masiv detectat…

- Oamenii de știința au descoperit in ultimii 10 ani mai multe lucruri despre creier decat in toate perioadele de timp combinate, oferind informații utile pentru imbunatațirea memoriei și creșterea puterii mentale.

- Oamenii de știința susțin ca plantele de interior au beneficii importante pentru sanatate, iar unele dintre acestea te ajuta sa previi unele afecțiuni, daca sunt așezate în dormitor.

- Oamenii de știința din Portugalia au capturat zilele acestea „un rechin din epoca dinozaurilor”, in largul regiunii Algarve, relateaza BBC citind presa locala. Cercetatorii lucrau la un proiect european care prevede minimizarea capturarii peștilor nedoriți in pescuitul comercial atunci cind au prins…

- Oamenii de stiinta din Statele Unite au descoperit cum se recunoaste minciuna din mediul online. Desi uneori depistarea minciunilor din mediul online este destul de dificila, acest lucru a devenit astazi posibil, sustin expertii de la Universitatea Cornell din New York, informeaza Rador.…

- Anne-Marie Martin are 42 de ani și locuiește la Londra. Ea a fost de acord ca timp de cinci zile sa fie monitorizata non-stop de oameni de știința. Cercetatorii vor sa afle de ce unii oameni nu se ingrașa deși au un stil de viața nesanatos care in cazul majoritații duce inevitabil la creșterea in…

- Doua mici particule pot genera, teoretic, un eveniment de cateva ori mai mare decat cel produs de o bomba cu hidrogen, una dintre cele mai puternice arme de care dispune omenirea. Echipa de cercetatori care a descoperit reactia a fost la un pas sa nu o anunte, deoarece s-a temut ca va fi folosita candva…

- Oamenii de știința au comunicat ca cauza apariției multor uragane este ascunsa in incalzirea apei tropicale oceanice. Cercetatorii au ințeles ca intensitatea acestor procese crește doar și nu se prevede sfirșitul acestora. Creșterea temperaturii pe Planeta noastra duce, de asemenea, la topirea ghețarilor,…

- Oamenii de stiinta tocmai au anuntat o descoperire epocala! În urma scanarilor cu o tehnologie non-invaziva, în interiorul Marii Piramide din Egipt, a aparut o camera secreta uriasa, de marimea unui avion de pasageri.

- In pofida unei scaderi a numarului fumatorilor in ultimii ani in Statele Unite, fumatul ramane principala cauza de mortalitate ce poate fi evitata in aceasta țara și afecteaza mai ales persoanele sarace și minoritațile, potrivit unui articol publicat luni in Internal Medicine, un buletin editat de…

- Concentratiile de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera au atins un record in 2016, a anuntat Organizatia Meteorologica Mondiala (WMO). Cercetatorii sustin ca o combinatie intre activitatile oamenilor si fenomenul El Nino a dus la un nivel de CO2 nemaivazut in ultimii 800.000 de ani. Oamenii de stiinta…

- Oamenii de știința au descoperit ca zaharul ''trezește'' celulele canceroase și amplifica agresivitatea tumorilor canceroase, informeaza marți The Independent. Descoperirea ar putea avea un impact major asupra alimentației pacienților diagnosticați cu aceasta problema de sanatate.

- Câtiva cercetatori din New Mexico sustin ca au descoperit un procedeu nou, prin care se pot prezice cutremurele. Acestia au aflat ca rocile sub presiune emit sunete care nu pot fi detectate de urechea umana, însa care pot fi receptionate cu ajutorul unei aparaturi specifice, informeaza…

- Prin modificarea proteinei GDF15, experimentul a permis experților sa reduca greutatea corporala, prezența insulinei in sange și nivelurile de colesterol la un grup de animale de laborator, precum șoareci și primate, potrivit unui articol publicat de revista de specialitate Science Translational…

- Sezutul prelungit a fost comparat cu fumatul din cauza riscurilor pe care le-ar putea avea asupra sanatatii, ingrijorarile vizand in special oamenii care lucreaza in birouri. In curand, angajatii din Filipine nu vor mai trebui sa isi faca griji in legatura cu aceste riscuri, pentru ca vor…

- O echipa de oameni de știința din China a descoperit un cuib fosilizat conținând un nou tip de oua de dinozaur, a anunțat vineri Muzeul de Geologie Anhui, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres. Noul tip de ou de dinozaur, Umbellaoolithus xiuningensis, a fost numit dupa…

- Vi s-a intamplat vreodata sa traversati un pod aflat la o mare inaltime si sa simtiti deodata un impuls de a sari, desi nu aveti dorinta de a va sinucide? Acum, acest sentiment a primit o denumire din partea oamenilor de stiinta. Intr-un studiu publicat luna trecuta in Journal of Affective…

- Oamenii de stiinta au avertizat ca pericolul provine de la substanțele chimice toxice numite acizi aristolochici. Aceasta substanța nociva este derivata din vița lemnoasa a plantelor Aristolochia. Cercetatorii au descoperit ca pana la 78% din tumori hepatice au fost probabil datorita substanțelor chimice.

- O echipa de oameni de știința din Marea Britanie a dezvaluit, marți, ca a descoperit motivul pentru care una din zece persoane se confrunta cu rani care se vindeca greu și care au potențial fatal, informeaza Xinhua, citata de AGERPRES.Citeste si: Dieta mind, benefica pentru sanatatea creierului…

- Astfel, noua cercetare desfașurata la Universitatea din Manchester a descoperit motivul pentru care una din zece persoane se confrunta cu rani care se vindeca greu și care au potențial fatal, informeaza Xinhua. Oamenii de știința au descoperit ca in cazul deteriorarii unui receptor ce permite…

- Cercetatorii din domeniul securitatii cibernetice anunta ca au descoperit o problema a conexiunilor wireles. Oamenii de stiinta au facut publice detaliile problemelor de securitate pe care le-au descoperit in cadrul conexiunilor Wi-Fi. Acestia au creat un site special care explica…

- Mai mulți cercetatori vor sa ii consilieze pe politicieni atunci cand aceștia pregatesc legi de infrastructura sau in domeniile medical, agricol, economic. Intr-o sala de conferințe de la Academia de Științe Tehnice din Romania iși spun discursurile de inceput cercetatorii invitați din peste 20 de țari.…

- Oamenii de stiinta din Elvetia au descoperit ca 43 de kilograme de aur si 3,000 de kilograme de argint ajung in fiecare an printre deseurile devarsate de rafinarii in urma slefuirii metalelor pretioase, potrivit Bloomberg. Cercetatorii de la Institutul Federal din Elvetia pentru Studiul…