- Primarul de la Cimpulung Moldovenesc, Mihaita Negura, este nemultumit ca s-a dat aviz negativ de mediu pentru construirea celui de-al doilea tronson al pirtiei de schi de pe Rarau. El este nemultumit si ca Agentia pentru Protectia Mediului i-a dat hirtiile „printre usi”. Motivul respingerii solicitarii…

- In urma numeroaselor sesizari primite din partea cetațenilor privind duhorile intense și persistente care se resimțeau de mai multe zile in aerul municipiului Carei, Primaria Carei a solicitat Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Satu Mare, Garzii de Mediu Satu Mare și Direcției Sanitar Veterinare…

- Nu exista date care sa indice existenta unui risc radiologic pentru populatia României, arata, într-un comunicat comun, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Comisia pentru Controlul Activitatilor Nucleare si Agentia pentru Protectia Mediului.

- Comuna suceveana Cornu Luncii reprezinta un model de bune practici in ceea ce privește selectarea deșeurilor și transportul lor la depozitul ecologic de la Moara. O spun cei cu atribuții de control in acest domeniu precum Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului. Primarul de Cornu Luncii,…

- Sedinta CJSU a fost convocata de catre prefect, Florentina Horgea, participand primarii celor 24 de unitati administrativ-teritoriale afectate, dar si reprezentanti ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor (ADI - SIGD) Arad, care are competente in rezolvarea…

- CHIȘINAU, 26 iun – Sputnik. Autoritațile municipale promiteau, acum câțiva ani, ca vom calatori mai confortabil prin Chișinau pe timp de arșița, pentru ca cel puțin troleibuzele – cel mai important tip de transport public – vor fi dotate treptat cu sisteme de aer condiționat.…

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov isi deschide portile, astazi, de la ora 10.00, pentru toti cei curiosi sa afle despre activitatea institutiei. Este modul in care angajatii institutiei vor marca Ziua Mondiala a Mediului, sarbatorita an de an pe 5 iunie, iar primii viztatori vor…