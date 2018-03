Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma s-a aratat nemultumit de modul in care se judeca dosarul Mineriadei din iunie 1990, sustinand ca intentia celor din justitie este ca procesul sa dureze cel putin 20 de ani sau probabil pana "moare" Ion Iliescu, informeaza agerpres.ro. Miron…

- Aproximativ o suta de persoane au venit joi dimineata la Tribunalul Bucuresti, in calitate de parti civile, in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", insa Ion Iliescu si ceilalti inculpati nu s-au prezentat la proces. Presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Teodor Maries, a declarat ca Ion Iliescu…

- Magistratii de la Instanta Suprema dezbat, joi, al doilea termen al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990". In acesta sunt judecati pentru infractiuni impotriva umanitatii fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu.

- (foto:www.ziuaconstanta.ro) Articol publicat inițial pe www.g4media.ro Nicușor Constantinescu a fost achitat definitiv intr-unul din cele 11 dosare penale in care este cercetat sau judecat in prezent. In prima instanța, Tribunalul București l-a condamnat in iunie 2016 pe Constantinescu la șase ani de…

- Tribunalul Bucuresti a decis vineri prelungirea cu inca 60 de zile a masurilor preventive impotriva SC Tel Drum in dosarul in care firma este acuzata de frauda cu fonduri europene, o masura decisa la cererea procurorilor DNA dupa ce firma din Alexandria a inaintat o cerere de intrare an insolventa.

- Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar. Bombonica Prodana nu este prezenta la proces,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri, la instanta suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman

- "Sa vina cu 10% din valoarea contractului, ca lucrurile sa mearga OK". Acesta ar fi fost mesajul pe care directorul general al Administratiei Domeniului Public (ADP) Sector 1 Bucuresti, Alin Vieru, l-ar fi trimis unui om de afaceri din Capitala. In schimbul banilor, contractul in valoare de…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti sunt asteptati sa se pronunte, marti, in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, chemat 'la raport',…

- Inaltei Curți i s-a solicitat de catre victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 indisponibilizarea tuturor bunurilor celor ce se fac responsabili pentru infracțiunile contra umanitații care au avut loc in acele zile. In solicitare, Asociația 21 Decembrie 1989, parte vatamata in proces, a aratat…

- La o saptamana de cand Laura Codruta Kovesi prezentase raportul de activitate a DNA-ului pe anul trecut, procurorul general Augustin Lazar a trecut in revista principalele realizari ale Ministerului Public, din 2017. Incepand prin a spune ca in decursul anului trecut procurorii au avut de solutionat…

- Gigi Becali a dezvaluit in exclusivitate pentru GSP.ro rezultatul infațisarii de astazi din procesul intentat de Clubul Sportiv al Armatei. Oficialii CSA Steaua ii cer 37 de milioane de euro patronului FCSB, acesta fiind acuzat ca ar fi folosit marca Steaua ilegal, din 2004 pana in 2014. Tribunalul…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a aratat miercuri la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017 care sunt cazurile reprezentative facute anul trecut de procurorii din Parchetul General. Printre cauzele cu impact care au fost finalizate in 2017, Augustin Lazar a…

- Dosarul privind decesul medicului de la Spitalul ''Sfantul Ioan'' din sectorul 4 a fost preluat de Serviciul Omoruri, compartimentul Morti Suspecte, dar si de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea stabilirii tuturor cauzelor si conditiilor in care s-a produs incidentul,…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Frații Victor și Ioan Becali ar putea petrece numai cateva luni in spatele gratiilor dupa condamnarea definitiva la pedepse de 5,8 ani și 7,4 ani in dosarul de luare de mita al fostei judecatoare Terceanu, dupa ce aceștia au executat o mare parte din aceste perioade datorita condamnarii și in dosarul…

- Magistratii Curtii Militare de Apel Bucuresti incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu,…

- Primul termen al dosarului Mineriadei a inceput cu scandal! Virgil Magureanu, primul director al Serviciului Roman de Informatii, a fost huiduit la sosirea la Curtea Militara de Apel, potrivit Digi 24.Evenimentul are loc la 28 de ani dupa ce patru oameni au murit si 1.400 au fost raniti in…

- Procesul mineriadei la ICCJ Instanta Suprema începe, marti, procesul în dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990. Acesta a fost trimis judecatorilor în vara trecuta, la 27 de ani de la evenimentele din Capitala. Procurorii militari i-au deferit justitiei pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.

- Gigi Becali a primit o lovitura in procesul in care Armata ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea marcii "Steaua". Tribunalul Bucuresti a respins o cale de aparare a FCSB in acest dosar. Decizia in acest dosar urmeaza sa se dea pe 7 martie, insa nu va fi definitiva, putand fi…

- Detalii noi ies la iveala in controversatul dosar TelDrum! Unul de-a dreptul șocant apare in rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Astfel, deși dosarul vizeaza fapte din 2016, din…

- Detalii noi ies la iveala in controversatul dosar TelDrum! Mai eaxct, un detaliu de-a dreptul șocant iese la iveala din rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Astfel, deși dosarul vizeaza…

- S-a ales praful de dosarul privind devalizarea fostei fabrici de zahar Nectar. Judecatorii Curtii de Apel Iasi au pus punct, ieri, procesului in care executorul judecatoresc Cristinel Dominte si evaluatorul Vasile Negru au fost acuzati de DNA de fapte de abuz in serviciu. Instanta a dispus incetarea…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar ce a fost luata fata de Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Constanta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au stabilit un nou termen pentru continuarea procedurii si discutarea raportului final in dosarul in care Hiparion Distribution SA a demarat procedura de intrare in insolventa.Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, la sectia civila. Potrivit…

- Doua instante din Capitala, Tribunalul Bucuresti si Judecatoria Sectorului 5, au decis ca nu au competenta materiala de a judeca dosarul Hexi Pharma, astfel incat Curtea de Apel Bucuresti trebuie sa solutioneze acest conflict. In martie 2017, dosarul Hexi Pharma a fost trimis de Parchetul…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone.

- Din pacate, ancheta este ingreunata si de faptul ca in zona respectiva nu exista camere de supraveghere care sa fi surprins imaginile cu atacul. In prezent, politistii fac audieri pentru a afla mai multe detalii despre atacator. Singurul lucru pe care tanarul injunghiat l-a declarat despre…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Libertatea.ro a obținut in exclusivitate excepțiile depuse in procedura de camera preliminara la instanța suprema in dosarul Mineriadei iar o excepție inedita de la dosar este cea a fostului vicepreședinte al CPUN, Benedict Cazemir Ionescu, care spune judecatorului ca procurorii militari care au instrumentat…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat in dosarul Transalpina, in care era acuzat de instigare la abuz in serviciu in forma continuata si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata. Decizia luata vineri de Tribunalul Bucuresti nu este defintiva, transmite News.ro . “In temeiul prevederilor…