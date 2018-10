Stiri pe aceeasi tema

- Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași, s-a aratat optimist in privința șanselor pe care elevii sai le au de a se impune in duelul din ultima etapa a turului acestui sezon regular pe care elevii sai il vor susține contra celor de la FC Hermannstadt. „Este un meci pe care…

- Politehnica Iasi e obligata sa invinga in partida din ultima etapa a turului sezonului regulat, pe care o va disputa in aceasta seara, in Copou, in compania uneia dintre cele mai slabe echipe din Liga I, FC Hermannstadt. Toate elementele recomanda formatia gazda ca mare favorita. Poli are un lot mult…

- FCSB Football Club leads the rankings of the 2018-2019 Football League I after the 12th round of the matches that took place Friday to Monday: Here are the results: FC Voluntari - CS Concordia Chiajna 4-0 (2-0) FC CFR 1907 Cluj - CSM Politehnica Iasi 1-0 (1-0) FC Hermannstadt…

- ANALIZA. "Tati" Vasile Miriuța a debutat cu stangul ori de cate ori a preluat echipe din mers. Șase tentative, cu cea de sambata, 0-2 cu Astra Giurgiu, toate eșuate. Vasile Miriuța e genul de antrenor care nu fuge de greu. Nu spune "pas" cand i se propune sa preia o echipa aflata intr-o situație delicata.…

- FC Hermannstadt negociaza ultimele detalii ale despartirii de Alexandru Pelici, iar Vasile Miriuta va fi pe banca la urmatorul meci din campionat, cu Astra Giurgiu. Sibienii au traversat insa o serie extrem de proasta, care l-a costat postul pe Pelici: are un singur punct in ultimele sase…

- Concorida Chiajna acedat pentru a doua oara consecutiv in Liga I la scor de neprezentare, 3-0. Dupa ce runda trecuta ilfovenii au pieerdut pe teren propriu cu Astra Giurgiu, in epilogul etapei a VII-a a Ligii I, formația pregatita de Ionuț Badea a cedat cu 3-0 duelul din Copou cu Politehnica Iași.…

- Capitanul formației Politehnica Iași, Andrei Cristea, a invins de unul singur FC Botoșani, reușind ambele goluri ale formației sale in derby-ul caștigat in Copou cu 2-1 de Politehnica. Dupa meci, Andrei Cristea, a spus ca spera ca odata cu acest prim succes stagional, echipa sa se descatușeze și sa…